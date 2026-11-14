பத்தலப்பள்ளி மார்க்கெட்டை மூட அரசு உத்தரவு சப்படி மார்க்கெட்டிற்கு காய்கறிகள் வழங்க முடிவு
பத்தலப்பள்ளி மார்க்கெட்டை மூட அரசு உத்தரவு சப்படி மார்க்கெட்டிற்கு காய்கறிகள் வழங்க முடிவு
UPDATED : நவ 14, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:23 PM
ஓசூர்: ஓசூர், பத்தலப்பள்ளி மார்க்கெட்டை மூட, மாவட்ட நிர்வாகம் ‘நோட்டீஸ்’ வழங்கியுள்ளதால், சப்படி மார்க்கெட்டில் காய்கறிகளை வழங்க, தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாநில தலைவர் ராமகவுண்டர், விவசாயிகளை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூரில், கிருஷ்ணகிரி தேசிய நெடுஞ்சாலையோரம், பத்தலப்பள்ளி காய்கறி மார்க்கெட் இயங்குகிறது. இப்பகுதியில், உயர்மட்ட மேம்பாலம், புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டும் பணி நடக்கிறது.
வரும் காலங்களில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளதால், பத்தலப்பள்ளி மார்க்கெட்டை மூட, உயர் நீதிமன்ற வழிகாட்டுதலுடன், மாவட்ட நிர்வாகம் நோட்டீஸ் வழங்கியுள்ளது. இந்நிலையில், தமிழக விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் ஓசூர், சூளகிரி பகுதி விவசாயிகள் பங்கேற்ற ஆலோசனை கூட்டம், ஓசூரில் நேற்று நடந்தது.
இதில் பங்கேற்ற தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாநில தலைவர் ராமகவுண்டர் கூறியதாவது:
பத்தலப்பள்ளி காய்கறி மார்க்கெட்டை மூட, மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. அரசின் உத்தரவை ஏற்று கொள்கிறோம். சப்படியிலுள்ள, ஓசூர் கோல்டன் காய்கறி சந்தையில், ஓசூர், தேன்கனிக்கோட்டை, சூளகிரி தாலுகா விவசாயிகள், தங்கள் காய்கறிகளை வழங்க வேண்டும்.
அரசின் சார்பில், பேரண்டப்பள்ளி அருகே உள்ள அரசு நிலத்தில், ஒருங்கிணைந்த மார்க்கெட் கட்டி தர வேண்டும். அதுவரை சப்படி மார்க்கெட்டில் காய்கறிகளை வழங்கலாம். இதுதொடர்பாக தமிழக முதல்வரை சந்திக்க உள்ளோம்.
விவசாயிகள் முன்னிலையில் காய்கறிகளை ஏலம் விட்டு, உரிய விலையை வழங்க, சப்படி காய்கறி மார்க்கெட் வியாபாரிகள் தயாராக உள்ளனர்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
ஓசூர், கோல்டன் காய்கறி சந்தை சங்க துணைத்தலைவர் முருகன் கூறுகையில், ‘‘கடந்த, 2003ம் ஆண்டு, பத்தலப்பள்ளியில் காய்கறி மார்க்கெட் தொடங்கப்பட்டபோது, மக்களுக்கு இடையூறு ஏற்பட்டால், உடனடியாக மார்க்கெட்டை மூடி விடுகிறோம் என, அப்போதைய தலைவர் ராஜாரெட்டி, 100 ரூபாய் பத்திரத்தில், அனைத்து வியாபாரிகளிடமும் கையெழுத்து வாங்கி, அப்பகுதியிலுள்ள தனியார் பள்ளி நிர்வாகத்திடம் வழங்கினார்.
தற்போது, பத்தலப்பள்ளி மார்க்கெட்டால் மக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுகிறது. எனவே, அதை மூடுவது தான் நியாயம்,’’ என்றார்.