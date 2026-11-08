அரசுப்பள்ளி ஆசிரியை குடும்பத்தினரிடம் ரூ.6 கோடி மோசடி
அரசுப்பள்ளி ஆசிரியை குடும்பத்தினரிடம் ரூ.6 கோடி மோசடி
UPDATED : நவ 08, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 08, 2026 07:20 PM
சேலம்: சேலம் அருகே அரசுப்பள்ளி ஆசிரியையிடம், 6.07 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த இருவர் மீது, போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.
சேலம் மாவட்டம், சங்ககிரி அடுத்த எபிநேசர் காலனி, சங்கர் மஹால் பகுதியை சேர்ந்த செந்தில்குமார் மனைவி இந்துமதி, 45. அரசுப்பள்ளி ஆசிரியை. இவருக்கு அறிமுகமான சங்ககிரி அருகே வடுகப்பட்டி, தத்தவராயன் குட்டை, அருந்ததியர் தெருவை சேர்ந்த வடிவேல், ஜெயக்குமார் ஆகியோர், வங்கிகளில் ஏலத்துக்கு வரும் நகைகளை குறைந்த விலைக்கு வாங்கி தருவதுடன், குறைந்த செய்கூலி, சேதாரத்துக்கு புது தங்க நகைகளையும் வாங்கி தருவதாக ஆசை வார்த்தை கூறியுள்ளனர்.
நம்பிய இந்துமதி உள்ளிட்ட அவரது குடும்பத்தார், 2025 பிப்., 17 முதல், பல தவணைகளாக, 6.07 கோடி ரூபாயை கொடுத்துள்ளனர். பணத்தை பெற்றுக்கொண்ட இருவரும், சொன்னபடி நகையை வாங்கி தரவில்லை.
பணத்தையும் தராமல் காலம் கடத்தினர். ஒன்றரை ஆண்டுகளாக போக்குகாட்டிய நிலையில், ஒரு கட்டத்தில் பணம் தர மறுத்து, இருவரும் கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, சேலம் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசில், இந்துமதி தரப்பில் புகார் தரப்பட்டது. விசாரணையில், மோசடி உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில், இருவர் மீதும் மோசடி, நம்பிக்கை துரோகம், கூட்டுச்சதி உட்பட எட்டு பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிந்து, போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.