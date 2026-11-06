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சென்னை: தமிழகத்தில் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்கவும், தொழில் துவங்குவதற்கான அனுமதிகளை உடனுக்குடன் வழங்கவும், 'தமிழக முதலீட்டாளர் ஊக்குவிப்பு ஆணையம் அமைத்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் நிதி, சிறுகுறு நடுத்த தொழில், வீட்டுவசதி வாரியம், தொழிலாளர்கள் நலம் உள்பட பல துறைகளின் செயலாளர்கள் 19பேர் உறுப்பினர்களாக இருப்பார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முதலீட்டு அனுமதியை விரைந்து வழங்க இந்த ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் ஒருங்கிணைப்பாளராக வர்த்தக துறை செயலாளர் செயல்படுவார் என்று அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்திற்கு முதலீடுகளை ஈர்க்க ஆணையம் அமைத்து அரசாணை வெளியீடு
தமிழகத்திற்கு முதலீடுகளை ஈர்க்க ஆணையம் அமைத்து அரசாணை வெளியீடு
ADDED : நவ 06, 2026 12:12 PM
ADDED : நவ 06, 2026 12:12 PM
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சென்னை: தமிழகத்தில் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்கவும், தொழில் துவங்குவதற்கான அனுமதிகளை உடனுக்குடன் வழங்கவும், 'தமிழக முதலீட்டாளர் ஊக்குவிப்பு ஆணையம் அமைத்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் நிதி, சிறுகுறு நடுத்த தொழில், வீட்டுவசதி வாரியம், தொழிலாளர்கள் நலம் உள்பட பல துறைகளின் செயலாளர்கள் 19பேர் உறுப்பினர்களாக இருப்பார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முதலீட்டு அனுமதியை விரைந்து வழங்க இந்த ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் ஒருங்கிணைப்பாளராக வர்த்தக துறை செயலாளர் செயல்படுவார் என்று அளிக்கப்பட்டுள்ளது.