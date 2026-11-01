கனிம வாகனங்களில் ஜி.பி.எஸ்., கருவி இன்று முதல் கட்டாயம்
கனிம வாகனங்களில் ஜி.பி.எஸ்., கருவி இன்று முதல் கட்டாயம்
ADDED : நவ 01, 2026 03:00 PM
சென்னை: கனிமங்களை ஏற்றி செல்லும் வாகனங்களில், ஜி.பி.எஸ்., எனப்படும், இருப்பிடம் காட்டும் கருவி, இன்று முதல் கட்டாயமாக்கப்பட்டு உள்ளது.
இதுகுறித்து, புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை நேற்று வெளியிட்ட செய்தி:
தமிழகத்தில், கனிம வளங்களை கொண்டு செல்லும் அனைத்து வகையான சரக்கு வாகனங்களிலும், சட்ட விரோத கனிமக் கடத்தலை தடுக்கவும், வெளிப்படைத் தன்மையுடன் கூடிய கண்காணிப்பை உறுதி செய்யவும், ஏ.ஐ.எஸ்., – 140 தரநிலை கொண்ட ஜி.பி.எஸ்., கண்காணிப்பு கருவி பொருத்தப்பட வேண்டும். இதை சுரங்கத்துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்துடன் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என, ஏற்கனவே உத்தரவிடப்பட்டது.
இதற்கான கால அவகாசம், நேற்றுடன் நிறைவடைந்தது. இன்று முதல், ஏ.ஐ.எஸ்., – 140 ஜி.பி.எஸ்., கருவி பொருத்தப்பட்டு, இணையதள ஒருங்கிணைப்பு செய்யப்படாத, எந்த வாகனத்திற்கும் கனிம போக்குவரத்து அனுமதி சீட்டு வழங்கப்படாது.
ஜி.பி.எஸ்., கருவி, அனுமதி சீட்டு இல்லாமல், கனிமங்களை ஏற்றி செல்லும் வாகனங்கள், தீவிர தணிக்கைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு, பறிமுதல் செய்யப்படும். வாகன உரிமையாளர்கள் மீது சட்டப்படி கடுமையான குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.