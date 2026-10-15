போக்சோ வழக்கில் கைதான கிரானைட் வீரமணிக்கு 2 நாள் போலீஸ் காவல்
போக்சோ வழக்கில் கைதான கிரானைட் வீரமணிக்கு 2 நாள் போலீஸ் காவல்
ADDED : அக் 15, 2026 06:40 PM
ADDED : அக் 15, 2026 06:40 PM
சென்னை: சிறுமியரை பாலியல் வன்முறை செய்ததாக, 'கிரானைட்' வீரமணி, 85 கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். வீரமணி மீது, இதுவரை ஏழு போக்சோ வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளன. இவற்றில், மூன்று வழக்கில் வீரமணி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அவர் மீது, குண்டர் தடுப்பு சட்டமும் பாய்ந்துள்ளது.
சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள வீரமணி வீட்டில், இரண்டு முறை போலீசார் சோதனை நடத்தி, டிஜிட்டல் ஆவணங்களை கைப்பற்றி உள்ளனர். அவற்றை, சைபர் குற்றப்பிரிவு போலீசார் உதவியுடன், டிஜிட்டல் தடய அறிவியல் பகுப்பாய்வு செய்துள்ளனர். அவற்றில், வீரமணியால், 10 சிறுமியர் பாதிக்கப்பட்டு இருப்பது உறுதியாகி உள்ளது.
இந்நிலையில், 2வது போக்சோ வழக்கில் அவரை 5 நாள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கேட்டு போலீசார், சென்னை போக்சோ நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர்.
நீதிபதி பத்மா, வீரமணியை 2 நாள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி வழங்கினார்.