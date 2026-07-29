கோவில் குளங்களில் நீரின் தரம் சீர்குலைவதை தடுக்க வேண்டும் பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவு
கோவில் குளங்களில் நீரின் தரம் சீர்குலைவதை தடுக்க வேண்டும் பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:13 PM
சென்னை: 'தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து கோவில் குளங்களையும், நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறையின்படி பராமரிக்க, ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என, தென்மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை, மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோவில் குளத்தில், மீன்கள் செத்து மிதப்பதாக நாளிதழ்களில் செய்தி வெளியானது. இது தொடர்பாக, தென் மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயம், தானாக முன்வந்து வழக்கு பதிவு செய்து, விசாரணை மேற்கொண்டது.
இந்த வழக்கில், நீதிபதி புஷ்பா சத்யநாராயணா, வல்லுநர் குழு உறுப்பினர் பிரசாந்த் பார்கவா ஆகியோர், நேற்று பிறப்பித்த உத்தரவு:
கபாலீஸ்வரர் கோவில் நிர்வாகம், கடந்த மே 30ல் தாக்கல் செய்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தடுப்பு மற்றும் தீர்வு நடவடிக்கைகளை, தொடர்ந்து செயல்படுத்த வேண்டும்.
கோவில் குளத்தை முறையாக சுத்தம் செய்தல், நீரின் தரத்தை அவ்வப்போது கண்காணித்தல், குளத்தின் படிகளில் எண்ணெய் விளக்குகள் ஏற்றுவதை தடை செய்தல், பொதுமக்களின் வருகையை முறைப்படுத்துதல், மீன்கள் மீண்டும் இறப்பதை தடுத்தல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்.
சென்னை மாநகராட்சி நிர்வாகம், கோவில் குளத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில், துாய்மையை தொடர்ந்து பராமரிக்க வேண்டும். கழிவுகளை உரிய நேரத்தில் அகற்றுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறை, தனது நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள அனைத்து கோவில் குளங்களையும், நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறைகளின்படி, முறையாக பராமரிப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
நீரின் தரம் மற்றும் நீர்வாழ் சூழலமைப்பு சீர்குலைவதை தடுக்கும் வகையில், அவ்வப்போது வண்டல் மண் அகற்றுதல், பாசி, நீர்வாழ் களைகள், மிதக்கும் கழிவுகள் மற்றும் பிற மாசுகளை அகற்றும் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.