﻿ குறை தீர்க்கும் முகாம்; போலீசார் வேண்டுகோள்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:10 AM
சென்னை: 'குறை தீர்க்கும் முகாமில், பணியிட மாறுதல், குடியிருப்பு ஒதுக்கீடு தொடர்பாகவும் மனுக்கள் பெற வேண்டும்' என, போலீசார் வேண்டுகோள் விடுத்து உள்ளனர்.
இதுகுறித்து, அவர்கள் கூறியதாவது: போலீஸ் கமிஷனர்கள் மற்றும் மாவட்ட எஸ்.பி.,க்கள் நடத்தும் குறை தீர்க்கும் முகாம்கள் குறித்து, ஏற்கனவே எங்களுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பப்படுகிறது.
அதில், பணியிட மாற்றம் மற்றும் குடியிருப்பில் வீடு ஒதுக்கீடு தொடர்பாக, யாரும் மனு அளிக்க வேண்டாம் என, குறிப்பிடப்படுகிறது.
பணியிட மாற்றம் மற்றும் வீடு ஒதுக்கீடு தொடர்பாக, நீங்கள் பணிபுரியும் இடத்தில் உள்ள உயர் அதிகாரி களிடம் மனுக்கள் அளிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது. அவ்வாறு அளித்த மனுக்கள் மீது, உரிய தீர்வு வழங்கப்படுவது இல்லை.
போலீசாரில், 50 சதவீதத்திற்கும் மேலானோர், பணியிட மாற்றம் மற்றும் வீடு ஒதுக்கீடு குறித்து தான் கோரிக்கை மனு அளிப்பர்.
இது தொடர்பாக, போலீஸ் கமிஷனர்கள் மற்றும் மாவட்ட எஸ்.பி.,க்கள் நேரடியாக மனுக்கள் பெற்றால் மட்டுமே, எங்களுக்கு தீர்வு கிடைக்கும். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.