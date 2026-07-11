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கூட்டுறவு அங்காடிகளுக்கான மளிகை பொருட்கள்; 'ஆன்லைன் டெண்டர்' வாயிலாக வாங்க முடிவு

கூட்டுறவு அங்காடிகளுக்கான மளிகை பொருட்கள்; 'ஆன்லைன் டெண்டர்' வாயிலாக வாங்க முடிவு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 08:55 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 08:55 PM

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சென்னை: நம் நாளிதழ் செய்தியை அடுத்து, கூட்டுறவு பல்பொருள் அங்காடிகளுக்கான மளிகை பொருட்கள், அடுத்த மாதம் முதல், 'ஆன்லைன் டெண்டர்' வாயிலாக வாங்கப்பட உள்ளன.

தமிழகத்தில், 45 மாவட்ட நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலைகள் சார்பில், 300க்கும் மேற்பட்ட பல்பொருள் அங்காடிகள் நடத்தப்படுகின்றன. அவற்றில் மளிகை உட்பட வீட்டிற்கு தேவையான அனைத்து நுகர்வோர் பொருட்களும் விற்கப்படுகின்றன.

சென்னை, மதுரை, சேலம், ஈரோட்டில் உள்ள பெரிய கூட்டுறவு பண்டகசாலைகளில் செயல்படும் கூட்டு கொள்முதல் குழுக்கள் வாயிலாக, மளிகை பொருட்கள் வியாபாரிகளிடம் இருந்து மொத்தமாக கொள்முதல் செய்யப்பட்டு, மாநிலம் முழுவதும் விற்பனைக்கு அனுப்பப்படுகின்றன.

இந்த பொருட்களை வெளிச்சந்தையை விட கிலோவுக்கு, 20 ரூபாய் வரை கூடுதல் விலை கொடுத்து வாங்குவதாக புகார்கள் எழுந்தன. இதுகுறித்து, நம் நாளிதழில் கடந்த மாதம் செய்தி வெளியானது.

இதையடுத்து, கூட்டு கொள்முதல் குழுக்கள் வாயிலாக மளிகை வாங்குவதை நிறுத்த உத்தரவிடப்பட்டு உள்ளது. அடுத்த மாதம் முதல், சென்னையில் உள்ள தமிழக நுகர்வோர் கூட்டுறவு இணையம், 'ஆன்லைன் டெண்டர்' வாயிலாக பொருட்களை கொள்முதல் செய்து, மாநிலம் முழுதும் அனுப்பும் பணிகளை மேற்கொள்ளும்.

த இம்மாதத்திற்கு மட்டும், சென்னை உட்பட நான்கு கூட்டு கொள்முதல் குழு வாயிலாக, மளிகை கொள்முதல் செய்யப்பட உள்ளது. இதற்கும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.அதன்படி, கொள்முதல் குழு கூட்டத்தில் வணிகர்கள் மட்டுமின்றி, அனைத்து வேளாண் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கங்கள், சுய உதவி குழுக்கள், உழவர் உற்பத்தியாளர் அமைப்பு, தேசிய கூட்டுறவு அமைப்புகளுக்கும் அழைப்பு விடுக்க வேண்டும். இதில் கூட்டுறவு நிறுவனங்களிடம் வாங்க முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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