பிற மாநிலங்களில் இருக்கும் ஜிஎஸ்டி வருவாய் வளர்ச்சி தமிழகத்தில் ஏன் இல்லை? அண்ணாமலை கொடுத்த அட்வைஸ்
பிற மாநிலங்களில் இருக்கும் ஜிஎஸ்டி வருவாய் வளர்ச்சி தமிழகத்தில் ஏன் இல்லை? அண்ணாமலை கொடுத்த அட்வைஸ்
ADDED : நவ 02, 2026 02:28 PM
சென்னை: தமிழகத்தில் ஜிஎஸ்டி வசூல் தொடர்பாக தமிழக அரசுக்கு பல்வேறு அறிவுரைகளையும், யோசனைகளையும் வீ தி லீடர்ஸ் அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை; கடந்த 6 மாதங்களில் தமிழகத்தில் ஜிஎஸ்டி வசூல் தொடர்பான புள்ளிவிபரங்களை பார்க்கும் போது, மாநிலத்தின் பொருளாதாரம், தவெக அரசின் நிலையான வருவாயை ஈட்டும் திறன் குறித்து நிறைய கேள்விகளை எழுப்பச் செய்கிறது.
பல மாதங்களாக ஜிஎஸ்டி வருவாய் எதிர்மறையான வளர்ச்சியைக் கொண்டிருந்தது. அக்டோபரில் ஜிஎஸ்டி வருவாய் ஒற்றை இலக்கத்திலாவது வளர்ச்சி அடைந்துள்ளதே என்பதுதான் தற்போதைய ஒரே ஆறுதலான விஷயமாகும்.
தமிழகத்தில் பண்டிகை காலம், நீட்டிக்கப்பட்ட பள்ளி விடுமுறைகள், சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை, அதனுடன் தொடர்புடைய பொருளாதார நடவடிக்கைகள் கணிசமாக அதிகரித்திருந்த போதிலும் இந்த நிலை நிலவுகிறது.
தமிழகத்திற்கு இணையான பொருளாதார நடவடிக்கைகளைக் கொண்ட கர்நாடகா, மஹாராஷ்டிரா, குஜராத், ஹரியானா மாநிலங்கள் தொடர்ந்து நேர்மறையான ஜிஎஸ்டி வளர்ச்சியைக் காட்டி வருகின்றன. தவெக அரசு இதனை உணர்ந்து, மாநிலத்தின் ஜிஎஸ்டி வருவாயை அதிகரிக்கத் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும். அனைத்துத் துறைகளிலும் அரசின் மூலதனச் செலவினங்களைக் கண்காணிக்க வேண்டும்.
இந்தியாவின் மொத்தத் தொழிற்சாலைகளில் 15.43% கொண்டுள்ள தமிழகத்தில் முதல் இடத்தில் உள்ளது. இதன் பங்களிப்பு 10.26% ஆக உள்ளது. தேசிய அளவில் 3வது இடத்தைப் பிடிக்கிறது. 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, தமிழகத்தின் பங்கு 10.3% ஆக இருந்தது.
மாநில திட்டக் குழுவால் தயாரிக்கப்படும் தமிழகத்தின் பிராந்திய சமநிலையின்மை அறிக்கைகள், தானாகவே மாநிலத்தின் பிரச்னைகளைத் தீர்த்துவிடாது. அவை நமது மாநிலத்தின் நிலையை மட்டுமே வெளிக்காட்டுகின்றன. தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களுக்குப் பொருளாதார நடவடிக்கைகளை அதிகரிக்க, அரசின் தலையீடுகள், சிறப்புத் திட்டங்கள் மிகவும் அவசியமாகும். தமிழக அரசு இதனை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சீக்கிரம் உணர்கிறதோ, அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நல்லது. இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.