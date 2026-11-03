கிரானைட் வீரமணியின் காவலாளி கைது

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சென்னை: போக்சோ வழக்குகளில் கைதாகி, சென்னை புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள கிரானைட் வீரமணி, 85, அவரது தோழி சாந்தி, 61, உட்பட எட்டு பேரிடம், சிறப்பு புலனாய்வு குழு போலீசார் விசாரித்தனர்.
இதில், வீரமணி வீட்டில் பணிபுரிந்து வந்த காவலாளியான சீனிவாசன் என்பவர், 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக, அவர்களின் குற்றச் செயலுக்கு உதவியது தெரியவந்தது.
மேலும், அவர் சிறுமியரை, அவரது அறையில் உட்கார வைத்து, வீரமணி அழைக்கும்போது அனுப்புவதுடன், கண்காணிப்பு கேமராவில் காட்சிகள் பதிவாகாதபடி, அவற்றை திருப்பி வைத்ததும் தெரிய வந்துள்ளது.
நேற்று அவரை கைது செய்த சிறப்பு புலனாய்வுப் பிரிவு போலீசார், எண்ணுாரில் உள்ள அவரது வீட்டில் சோதனை செய்தனர். பின், அவரது போனை பறிமுதல் செய்து, தடய அறிவியல் துறைக்கு சோதனைக்கு அனுப்பினர்.
UPDATED : நவ 03, 2026 12:07 AM
ADDED : நவ 03, 2026 12:07 AM
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சென்னை: போக்சோ வழக்குகளில் கைதாகி, சென்னை புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள கிரானைட் வீரமணி, 85, அவரது தோழி சாந்தி, 61, உட்பட எட்டு பேரிடம், சிறப்பு புலனாய்வு குழு போலீசார் விசாரித்தனர்.
இதில், வீரமணி வீட்டில் பணிபுரிந்து வந்த காவலாளியான சீனிவாசன் என்பவர், 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக, அவர்களின் குற்றச் செயலுக்கு உதவியது தெரியவந்தது.
மேலும், அவர் சிறுமியரை, அவரது அறையில் உட்கார வைத்து, வீரமணி அழைக்கும்போது அனுப்புவதுடன், கண்காணிப்பு கேமராவில் காட்சிகள் பதிவாகாதபடி, அவற்றை திருப்பி வைத்ததும் தெரிய வந்துள்ளது.
நேற்று அவரை கைது செய்த சிறப்பு புலனாய்வுப் பிரிவு போலீசார், எண்ணுாரில் உள்ள அவரது வீட்டில் சோதனை செய்தனர். பின், அவரது போனை பறிமுதல் செய்து, தடய அறிவியல் துறைக்கு சோதனைக்கு அனுப்பினர்.