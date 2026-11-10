துப்பாக்கி கலாசாரத்தை இரும்புக்கரம் கொண்டு ஒடுக்க வேண்டும்; இபிஎஸ் வலியுறுத்தல்
துப்பாக்கி கலாசாரத்தை இரும்புக்கரம் கொண்டு ஒடுக்க வேண்டும்; இபிஎஸ் வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 10, 2026 07:14 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:14 PM
சென்னை: அதிமுக பொதுச்செயலாளர் இபிஎஸ் வெளியிட்ட அறிக்கை: வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அருகே பாமகவின் நிர்வாகி ஞானவேல் என்பவர் நாட்டுத்துப்பாக்கியால் கொடூரமாக சுட்டுக்கொலை செய்யப்பட்டுள்ள செய்தி மிகவும் அதிர்ச்சியளிக்கிறது.
தமிழகத்தில் ஏற்கனவே சட்டம்-ஒழுங்கு முற்றிலும் சீரழிந்து, சாமானிய மக்களுக்கு பாதுகாப்பில்லாத ஒரு சூழல் நிலவி வரும்நிலையில், தற்போது வட மாநிலங்களை போல துப்பாக்கி கலாசாரமும் பரவி வருவது தமிழக மக்களை அச்சத்தின் பிடியில் தள்ளியுள்ளது.
குற்றங்கள் நடக்கும் போதெல்லாம், உயர்மட்ட ஆலோசனை நடத்துகிறோம், கடும் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டு உள்ளோம் என்று வெறும் பெயரளவு செய்திகளை மட்டும் ஊடகங்களில் பரப்புவதால் யாருக்கு என்ன லாபம்?
வெறும் விளம்பர அறிக்கைகளாலும், கேமராக்களுக்கு முன்னால் நடத்தும் போலி ஆய்வுகளாலும் ஒரு மாநிலத்தின் சட்டம், ஒழுங்கை ஒருபோதும் சரிசெய்து விட முடியாது. காவல்துறையை தன் கையில் வைத்துள்ள பொய்க்கால் குதிரை அரசின் முதல்வர் விஜய் நிர்வாகத் திறமையின்றி தூங்கிக் கொண்டு இருக்கிறாரா?
எனவே இனிமேலும் விளம்பர பாணியில் வெற்று நாடகங்களை நடத்தாமல், தமிழகத்தில் சீரழிந்து கிடக்கும் சட்டம் ஒழுங்கை உடனடியாக சரிசெய்யவும், துப்பாக்கி கலாசாரத்தை ஆரம்ப நிலையிலேயே இரும்புக்கரம் கொண்டு ஒடுக்கவும் தேவையான தக்க நடவடிக்கைகளை பொய்க்கால் குதிரை தவெக அரசு உடனடியாக எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறேன். இவ்வாறு இபிஎஸ் கூறியுள்ளார்.