குற்றங்களில் ஈடுபட்ட ரவுடிக்கு குண்டாஸ்

UPDATED : நவ 07, 2026 07:51 PM
ADDED : நவ 07, 2026 07:46 PM
அரக்கோணம்: அரக்கோணத்தில், தொடர் குற்றங்களில் ஈடுபட்ட ரவுடி அசோக் குமார், கலெக்டர் உத்தரவில் குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டார்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், அரக்கோணம் கிருபில்ஸ்பேட்டை பகுதியை சேர்ந்தவர் அசோக் குமார், 32. இவர் மீது கொலை முயற்சி, வழிப்பறி உள்ளிட்ட 20க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் உள்ளது.
இந்நிலையில், அரக்கோணம் டவுன் போலீஸ் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் பொது அமைதிக்கு பாதகம் ஏற்படும் வகையில் குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபட்டவரை அரக்கோணம் டவுன் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் மோகன்ராம் தலைமையிலான போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
மேலும், இவரின் குற்ற செயலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் மாவட்ட எஸ்.பி., சிபின் பரிந்துரையின் பேரில், மாவட்ட கலெக்டர் பிரியா ஓராண்டு காலம் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் அசோக் குமாரை கைது செய்ய உத்தரவிட்டார். அதன் பேரில், போலீசார் அசோக் குமாரை கைது செய்து வேலுார் சிறையில் அடைத்தனர்.