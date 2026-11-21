ADDED : நவ 21, 2026 08:09 PM
ப.வேலுார்: சபரிலை சீசன், முகூர்த்த நாட்களையொட்டி, இன்று (நவ.,21) நடந்த பூக்கள் ஏலத்தில், குண்டுமல்லி ஒரு கிலோ, 2,800 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.
நாமக்கல் மாவட்டம், ப.வேலுார், பிலிக்கல்பாளையம், சாணார்பாளையம், பரமத்தி, கரூர் மாவட்டம், சேமங்கி, வேட்டமங்கலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் குண்டுமல்லி, முல்லை, சம்பங்கி, சாமந்தி, அரளி பூக்கள் அதிகளவில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.
இவற்றை விவசாயிகள் அறுவடை செய்து, ப.வேலுாரில் உள்ள பூ உற்பத்தியாளர் சங்கத்திற்கு தினமும் கொண்டு வந்து ஏலத்தில் விற்பனை செய்கின்றனர். தற்போது, சபரிமலை சீசன் மற்றும் சுப முகூர்த்த நாட்களையொட்டி, பூக்கள் தேவை அதிகரித்துள்ளதால், விலை உயர்ந்துள்ளது.
கடந்த வாரம், 800 ரூபாய்க்கு விற்ற, ஒரு கிலோ குண்டுமல்லி, நேற்று, 2,800 ரூபாய்; 100 ரூபாய்க்கு விற்ற சம்பங்கி, 320 ரூபாய்; 160 ரூபாய்க்கு விற்ற அரளி, 300 ரூபாய்; 100 ரூபாய்க்கு விற்ற சாமந்தி, 250 ரூபாய்; 700 ரூபாய்க்கு விற்ற முல்லைப்பூ, 2,000 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.