‘குட்கா’ வழக்கு: சிறப்பு நீதிமன்றத்திடம் அறிக்கை கேட்கிறது ஐகோர்ட்
‘குட்கா’ வழக்கு: சிறப்பு நீதிமன்றத்திடம் அறிக்கை கேட்கிறது ஐகோர்ட்
ADDED : நவ 01, 2026 03:05 PM
சென்னை: முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்டோருக்கு எதிரான, ‘குட்கா’ முறைகேடு வழக்கு, மூன்று மாதங்களில் எப்படி விசாரித்து முடிக்கப்படும் என, அறிக்கை தாக்கல் செய்ய, சிறப்பு நீதிமன்றத்துக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
மத்திய – மாநில அரசு அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து, தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருட்களை விற்க அனுமதித்ததாக, அ.தி.மு.க., ஆட்சியில் அமைச்சர்களாக இருந்த, சி.விஜயபாஸ்கர், பி.வி.ரமணா, முன்னாள் டி.ஜி.பி., ராஜேந்திரன், சென்னை மாநகர முன்னாள் போலீஸ் கமிஷனர் ஜார்ஜ் மற்றும் மத்திய – மாநில அரசு உயர் அதிகாரிகள் என, மொத்தம் 26 பேருக்கு எதிராக, சி.பி.ஐ., வழக்குப் பதிவு செய்தது.
இந்த வழக்கு, சென்னையில் உள்ள சிறப்பு நீதிமன்றத்தில், கடந்த 2018ல் இருந்து நடந்து வருகிறது. வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகையும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
வழக்கை விசாரித்து முடிக்க, மேலும் மூன்று மாதங்கள் அவகாசம் கோரி, உயர் நீதிமன்றத்துக்கு சிறப்பு நீதிமன்றம் கடிதம் அனுப்பி இருந்தது. இதுதொடர்பான வழக்கு, நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, சி.பி.ஐ., தரப்பில், 250 சாட்சிகளுக்கு மேல் விசாரிக்க உள்ளதாகவும், 498 ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்க உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, ஏராளமான சாட்சிகளை விசாரிக்க வேண்டிய நிலையில், எப்படி மூன்று மாதங்களில் வழக்கு விசாரித்து முடிக்கப்படும் என்பது குறித்து, அறிக்கை தாக்கல் செய்யும்படி, சிறப்பு நீதிமன்றத்துக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி, விசாரணையை நவம்பர் 6ம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்துள்ளார்.