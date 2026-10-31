வேகமெடுக்கும் குட்கா முறைகேடு வழக்கு விசாரணை: அறிக்கை தாக்கல் செய்ய ஐகோர்ட் அதிரடி உத்தரவு
வேகமெடுக்கும் குட்கா முறைகேடு வழக்கு விசாரணை: அறிக்கை தாக்கல் செய்ய ஐகோர்ட் அதிரடி உத்தரவு
ADDED : அக் 31, 2026 06:33 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:33 PM
-நமது நிருபர்-
மத்திய - மாநில அரசு அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து, தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருட்களை விற்க அனுமதித்ததாக, அதிமுக ஆட்சியில் அமைச்சர்களாக இருந்த, சி.விஜயபாஸ்கர், பி.வி.ரமணா, முன்னாள் டி.ஜி.பி., ராஜேந்திரன், சென்னை மாநகர முன்னாள் போலீஸ் கமிஷனர் ஜார்ஜ் மற்றும் மத்திய - மாநில அரசு உயர் அதிகாரிகள் என, மொத்தம் 26 பேருக்கு எதிராக, சி.பி.ஐ., வழக்குப் பதிவு செய்தது.
இந்த வழக்கு, சென்னையில் உள்ள சிறப்பு நீதிமன்றத்தில், கடந்த 2018ல் இருந்து நடந்து வருகிறது. வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகையும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
வழக்கை விசாரித்து முடிக்க, மேலும் மூன்று மாதங்கள் அவகாசம் கோரி, உயர் நீதிமன்றத்துக்கு சிறப்பு நீதிமன்றம் கடிதம் அனுப்பி இருந்தது. இது தொடர்பான வழக்கு, நீதிபதி லட்சுமி நாராயணன் முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, சி.பி.ஐ., தரப்பில், 250 சாட்சிகளுக்கு மேல் விசாரிக்க உள்ளதாகவும், 498 ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்க உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, ஏராளமான சாட்சிகளை விசாரிக்க வேண்டிய நிலையில், எப்படி மூன்று மாதங்களில் வழக்கு விசாரித்து முடிக்கப்படும் என்பது குறித்து, அறிக்கை தாக்கல் செய்யும்படி, சிறப்பு நீதிமன்றத்துக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி, விசாரணையை நவம்பர் 6ம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்துள்ளார்.