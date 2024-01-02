ரூ.1 கோடி இன்சூரன்ஸ் பணம் பெற நண்பனை கொன்ற 'ஜிம் மாஸ்டர்' கைது
ரூ.1 கோடி இன்சூரன்ஸ் பணம் பெற நண்பனை கொன்ற 'ஜிம் மாஸ்டர்' கைது
ADDED : ஜன 02, 2024 04:42 AM
சென்னை எண்ணுார் அடுத்த எர்ணாவூர் சுனாமி குடியிருப்பைச் சேர்ந்தவர் டில்லிபாபு, 39; பெயின்டர். இவர், கடந்தாண்டு செப்., 16ல், செங்கல்பட்டு மாவட்டம் அச்சிறுபாக்கம் அடுத்த அல்லாணுார் பகுதியில், குடிசை வீடு தீப்பற்றி எரிந்த சம்பவத்தில், கருகிய நிலையில் சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்டார். ஒரத்தி போலீசார் விசாரித்து, இக்கொலையில் தொடர்புடைய டில்லிபாபுவின் நண்பரான, சென்னை அயனாவரத்தைச் சேர்ந்த சுரேஷ், 38, என்பவரை, நேற்று முன்தினம் கைது செய்தனர்.
இவருக்கு உடந்தையாக இருந்த வேலுார் மாவட்டம், கலாஸ்பாளையத்தைச் சேர்ந்த ஹரிகிருஷ்ணன், 32, தாம்பரம் அடுத்த மாம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த கீர்த்திராஜன், 23, ஆகியோரும் கைது செய்யப்பட்டனர்.
கொலை குறித்து போலீசார் கூறியதாவது: கருகிய நிலையில் கிடந்த டில்லிபாபுவும், சுரேஷும் நண்பர்கள். சென்னையில், 'ஜிம் மாஸ்டர்' பணி செய்த சுரேஷ், தன் பெயரில் 1 கோடி ரூபாய் இன்சூரன்ஸ் செய்துள்ளார். இத்தொகையை உயிருடன் இருக்கும் போதே பெற்று அனுபவிக்க திட்டமிட்ட சுரேஷ், தன் வயதுடைய நபரை தேடியுள்ளார். அப்போது, அயனாவரத்தில் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன், தன் வீட்டில் வாடகைக்கு குடியிருந்த டில்லிபாபு நினைவுக்கு வந்துள்ளார்.
தாய் லீலாவதி, 69, என்பவருடன், எர்ணாவூரில் டில்லிபாபு வசிப்பது தெரிந்து, தன் கூட்டாளிகளான ஹரிகிருஷ்ணன், கீர்த்திராஜன் ஆகியோருடன், டில்லிபாபு வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். அங்கு சில நாள் தங்கி பழகிய அவர்கள், கடந்த செப்., 9ம் தேதி, வெளியூருக்கு வேலைக்கு செல்லலாம் எனக் கூறி, டில்லிபாபுவை, அச்சிறுபாக்கம் அடுத்த அல்லாணுார் அழைத்து வந்துள்ளனர்.
அங்கு, ஏற்கனவே திட்டமிட்டு கட்டி வைத்திருந்த குடிசையில், சம்பவத்தன்று இரவு ஹரிகிருஷ்ணன், கீர்த்திராஜன், சுரேஷ், டில்லிபாபு ஆகியோர் மது அருந்தியுள்ளனர். அப்போது, மூவரும் சேர்ந்து டில்லிபாபுவை கழுத்தை நெரித்து கொன்று, குடிசையை பெட்ரோல் ஊற்றி கொளுத்திவிட்டு, அரக்கோணம் அடுத்த திருவாலங்காட்டிற்கு தப்பிச் சென்றுள்ளனர்.
இதனிடையே, குடிசை வீட்டில் உடல் கருகி இறந்தது சுரேஷ் தான் என, சுரேஷி-ன் அக்கா மரியஜெயஸ்ரீ, 40, ஒரத்தி போலீசாரிடம் மனு அளித்து, செங்கல்பட்டு மருத்துவமனையில் இருந்த டில்லிபாபுவின் உடலை பெற்று, சுரேஷ் உடல் போல சென்னை அயனாவரத்தில் அடக்கம் செய்துள்ளார். சுரேஷ் உயிரிழந்ததாக அயனாவரத்தில் கண்ணீர் அஞ்சலி போஸ்டரும் ஒட்டியுள்ளனர்.
இந்நிலையில், டில்லி பாபுவின் தாய் லீலாவதி, நண்பர்களுடன் வேலைக்கு சென்ற தன் மகனை காணவில்லை என, எண்ணுார் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரை போலீசார் அலைக்கழித்ததால், ஆவடி கமிஷனர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தார். ஆனாலும், மகன் குறித்து தகவல் கிடைக்காததால், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஆட்கொணர்வு மனு தாக்கல் செய்தார்.
இதையடுத்து, லீலாவதி அளித்த தகவலின்படி சுரேஷ், ஹரிகிருஷ்ணன், கீர்த்திராஜன் ஆகியோருடன் டில்லிபாபு சென்றது தெரிந்தது. பின், அரக்கோணம் அருகே தங்கியிருந்த சுரேஷ், ஹரிகிருஷ்ணன், கீர்த்திராஜன் ஆகியோரை கைது செய்து, காவல் நிலையம் அழைத்து வந்து விசாரித்தனர். இதில், இன்சூரன்ஸ் பணம் 1 கோடி ரூபாயை பெற திட்டமிட்டு கீர்த்திராஜன், ஹரிகிருஷ்ணன் ஆகியோருக்கு தலா 20 லட்சம் ரூபாய் தருவதாக பேசிய சுரேஷ், நண்பர் டில்லிபாபுவை கொன்று எரித்தது தெரிந்தது. பின், நேற்று முன்தினம், மூவர் மீதும் வழக்கு பதிந்த போலீசார், மதுராந்தகம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, சென்னை புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.
குழந்தை பெற்ற மாணவி: வாலிபருக்கு 'போக்சோ'
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், வந்தவாசி அருகே கிராமத்தை சேர்ந்த எலக்ட்ரீஷியன் ஜெகதீஸ்வரன், 19, பிளஸ் 1 படிக்கும், 16 வயது மாணவியுடன் பழகினார்; இருவரும் அடிக்கடி தனிமையில் இருந்தனர். தற்போது, பள்ளி அரையாண்டு தேர்வு விடுமுறையில் வீட்டிலிருந்த மாணவி, கடந்த 25ல், வீட்டின் கழிப்பறையில் ஆண் குழந்தையை பெற்றெடுத்தார்.
இதை கண்டு, அவரது பெற்றோர் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். ரத்தப்போக்கு அதிகமானதால், மாணவியை வந்தவாசி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் சேர்த்தனர். வந்தவாசி அனைத்து மகளிர் போலீசார், மாணவியின் கர்ப்பத்திற்கு காரணமான ஜெகதீஸ்வரனை, போக்சோ சட்டத்தில் கைது செய்தனர். குழந்தைக்கு வந்தவாசி மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.
போலீசின் விரலை கடித்த போதை ஆசாமி கைது
சென்னை கே.கே., நகர் சிவலிங்கபுரம், 86வது தெருவைச் சேர்ந்தவர் சாந்தகுமார், 23; ஏ.சி., மெக்கானிக். இவரது மனைவி பிரியா, 23. மதுபோதைக்கு அடிமையான சாந்தகுமார், அடிக்கடி மனைவியிடம் தகராறு செய்து வந்துள்ளார். நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு மது போதையில் வந்த சாந்தகுமார், அவரது மனைவி பிரியா மற்றும் அவரது சகோதரி ரஞ்சிதா, 29, ஆகியோரை தாக்கியுள்ளார்.
இதுகுறித்த புகாரையடுத்து, கே.கே., நகர் காவல் நிலையத்தில் பணியில் இருந்த, காவலர் முபாரக் என்பவர் சம்பவ இடத்தில் சென்று விசாரித்ததுடன், அவர்களை சமாதானப்படுத்தினார். அப்போது, மது போதையில் இருந்த சாந்த குமார், காவலர் முபாரக்கின் இடது கையில் உள்ள ஆள் காட்டி விரலை கடித்தார். இதில், ரத்த காயமடைந்த முபாரக் கே.கே., நகர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இதுகுறித்து முபாரக் அளித்த புகாரின் படி, சாந்தகுமாரை கே.கே., நகர் போலீசார் கைது செய்தனர்.
தி.மு.க., கவுன்சிலர் வீட்டில் 15 சவரன், 2.5 லட்சம் திருட்டு
திருநெல்வேலியை அடுத்த பொன்னாக்குடியை சேர்ந்தவர் செல்லத்துரை, தி.மு.க., நிர்வாகி, அரசு ஒப்பந்ததாரர். இவரது மனைவி மெர்சி, தி.மு.க.,வைச் சேர்ந்த இவர், ஊராட்சி துணைத் தலைவியாக உள்ளார். இவர்கள் நேற்று முன்தினம் இரவில், அங்குள்ள சி.எஸ்.ஐ., சர்ச்சுக்கு ஆங்கில புத்தாண்டு பிரார்த்தனைக்கு சென்றனர்.
அதிகாலையில் வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தபோது, முன்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டு கிடந்தது. பீரோவில் இருந்த 15 சவரன் தங்க நகைகள், 2.5 லட்சம் ரூபாய், மொபைல் போன் போன்றவற்றை மர்ம நபர்கள் திருடிச்சென்றனர். இதுபோல, அதே பகுதியில் மற்றொரு வீட்டிலும் தங்க நகைகள் திருட்டு போயின. தகவல் அறிந்து வந்த முன்னீர்பள்ளம் போலீசார், இரண்டு திருட்டு குற்றங்கள் குறித்து விசாரிக்கின்றனர்.
மது அருந்தும் போது தகராறு: நண்பரை கொன்றவர் கைது
திருச்சி, பொன்மலை அருகே விவேகானந்தர் நகரை சேர்ந்தவர் முத்துப்பாண்டி, 27. திருமணமாகாத அவர், கோவையில், 'ஏசி' மெக்கானிக்காக வேலை பார்த்து வந்தார். விடுமுறையில் சொந்த ஊர் வந்த அவர், நேற்று முன்தினம், அதே பகுதியை சேர்ந்த நண்பர் ஸ்டான்லி, 29, என்பவருடன் மது அருந்தினார்.
அப்போது, அவர்களுக்குள் ஏற்பட்ட தகராறில், ஆத்திரமடைந்த ஸ்டான்லி, மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால், முத்துப்பாண்டியின் கழுத்தில் குத்தினார். பலத்த காயமடைந்த முத்துப்பாண்டி, சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார். போலீசார், ஸ்டான்லியை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.
தாய்மாமனை கடத்தி கொன்ற தங்கை மகன்
திருப்பூர் மாவட்டம், காங்கேயம், காளிவலசை சேர்ந்தவர் சோமசுந்தரம், 80, விவசாயி. இப்பகுதியில், அவருக்கு 30 ஏக்கர் நிலம் உள்ளது. மனைவி, இரு மகன்களுடன் வசித்து வந்தார். கடந்த, 26ம் தேதி மகனுக்கு பெண் பார்க்க, பழனிசாமி என்பவர் சோமசுந்தரத்தை அழைத்து சென்றார். அதன்பின், மொபைல் போன் 'சுவிட்ச் ஆப்' செய்யப்பட்டிருந்தது.
சந்தேகமடைந்த அவரது குடும்பத்தினர், காங்கேயம் போலீசில் புகார் கொடுத்தனர். தனிப்படை போலீசார் விசாரித்தனர். சோமசுந்தரத்தின் தங்கை மகன் கொற்றவேல், 50, குடும்பத்தினரிடம் விசாரித்தனர். சொத்து பிரச்னை தொடர்பான முன்வி ரோதத்தில், சோமசுந்தரத்தை கூலிப்படை வாயி லாக கொலை செய்தது தெரிந்தது. இதுதொடர்பாக, கொற்றவேல், 57, அவரது மனைவி விசாலாட்சி, 44, கூலிப்படையை சேர்ந்த ஈரோடு, வடபழனி சிதம்பரம், 38, உட்பட ஆறு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். நொய்யல் ஆற்றில் வீசிய சடலத்தை 2 நாட்களாக போலீசார் தேடி வருகின்றனர். தொடர்ந்து தேடும் பணி நடக்கிறது.
வீட்டில் கல்லுாரி மாணவர் கத்திரிக்கோல் குத்தி பலி
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், சோளிங்கர் அடுத்த கல்லாலங்குப்பத்தை சேர்ந்தவர் ராமஜெயம், 45. இவரது மனைவி குமுதவள்ளி, 40, வீட்டிலேயே டெய்லரிங் தொழில் செய்கிறார். இவர்களுக்கு, இரு மகன்கள், மகள் இருந்தனர். மூத்த மகன் சுனில், 19, தனியார் கல்லுாரியில் பி.இ., படித்து வந்தார்.
நேற்று முன்தினம் மாலை சுனில், வீட்டில் கட்டிலில் அமர்ந்து தம்பி, தங்கையுடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது, தவறி கீழே விழுந்தவரின் மார்பில், தரையிலிருந்த கத்திரிக்கோல் குத்தியது. இதில், படுகாயமடைந்த அவரை மீட்டு, சோளிங்கர் அரசு மருத்துவமனைக்கு துாக்கி சென்றனர். அங்கு பரிசோதித்த டாக்டர்கள், இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். இந்த வினோத மரணத்தை, கொண்டபாளையம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
மூதாட்டி கழுத்தை அறுத்து கொள்ளையடிக்க முயற்சி
திருப்பத்துார் மாவட்டம், ஆம்பூர் அடுத்த விண்ணமங்கலத்தை சேர்ந்தவர் சாந்தா, 60. கணவரை இழந்த இவர், பூ வியாபாரம் செய்து, தனியாக வசிக்கிறார். நேற்று முன்தினம் இரவு வீட்டில் துாங்கிகொண்டிருந்தபோது இரவு, 11:00 மணிக்கு மர்ம நபர் திடீரென வீட்டில் புகுந்து சாந்தாவிடம் கத்தியை காட்டி மிரட்டி நகை, பணம் கேட்டார்.
அதிர்ச்சியடைந்த சாந்தா கூச்சலிட்டதால், ஆத்திரமடைந்த அந்த நபர், கத்தியால், சாந்தாவின் கழுத்தை அறுத்து விட்டு, வீட்டிலிருந்த நகை, பணத்தை கொள்ளையடிக்க முயன்றார். சாந்தாவின் அலறல் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினர் வரவே, அவர் தப்பினார். உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில், அந்த பெண், ஆம்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். ஆம்பூர் தாலுகா போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
பயங்கரவாதி மசூத் அசார் பலி?
மும்பை தாக்குதல் உட்பட இந்தியாவில் நடந்த பல பயங்கரவாத சம்பவங்களில் தொடர்புடைய, சர்வதேச பயங்கரவாதியாக அறிவிக்கப்பட்ட, பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த ஜெய்ஷ்- - இ -- முகமது பயங்கரவாத அமைப்பின் தலைவர் மசூத் அசார், நேற்று அங்கு நடந்த குண்டுவெடிப்பில் உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது.