நெசவாளர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் கைத்தறித்துறை அமைச்சர் தகவல்
நெசவாளர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் கைத்தறித்துறை அமைச்சர் தகவல்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:44 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:34 PM
ஈரோடு: ‘‘விசைத்தறியாளர்களுக்கு போனஸ் வழங்க சிலர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இதுபற்றி முதல்வர் கவனத்துக்கு எடுத்து செல்லப்படும்,’’ என, கைத்தறித்துறை அமைச்சர் விஜய்பாலாஜி கூறினார்.
ஈரோடு மாவட்டம், மொடக்குறிச்சியில், த.வெ.க.,வைச் சேர்ந்த, கைத்தறித்துறை அமைச்சர் விஜய்பாலாஜி கூறியதாவது:
பொங்கலுக்கான இலவச வேட்டி, சேலை உற்பத்தியை, டிச., 15க்குள் முடிக்க முதல்வர் உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், நெசவாளர்கள் கூடுதல் அவகாசம் வழங்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இதுபற்றி அதிகாரிகளிடம் பேசி வருகிறேன்.
ஆனாலும், டிச., 15க்குள் முடித்தால் தான், பொங்கலுக்குள் மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க முடியும்.விசைத்தறியாளர்களுக்கு போனஸ் வழங்க சிலர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இதுபற்றி முதல்வர் கவனத்துக்கு எடுத்து செல்லப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.