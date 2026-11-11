ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் 2028ம் ஆண்டுக்கு முன் நடக்க வாய்ப்பில்லை?
ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் 2028ம் ஆண்டுக்கு முன் நடக்க வாய்ப்பில்லை?
UPDATED : நவ 12, 2026 12:04 AM
ADDED : நவ 11, 2026 07:38 PM
UPDATED : நவ 12, 2026 12:04 AM ADDED : நவ 11, 2026 07:38 PM
சென்னை: 'தமிழகத்தில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த முடியாத அளவுக்கு, எங்களின் கைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பால், தேர்தலை அறிவிப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது' என, ஐகோர்ட்டில் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. இதன் வாயிலாக, வரும் 2028ம் ஆண்டுக்கு முன், உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்க வாய்ப்பில்லை -என சூசகமாக அறிவித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் சென்னை தவிர்த்து, 37 மாவட்டங்களில் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகள் உள்ளன. இவற்றில், 28 மாவட்டங்களில் உள்ள கிராம ஊராட்சிகள், ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் மற்றும் மாவட்ட ஊராட்சிகளுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகளின் பதவிக்காலம், 2025 ஜனவரி 5ம் தேதி நிறைவடைந்தது.
பதவிக்காலம் நீட்டிப்பு
அதன்பின், அந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளை நிர்வகிக்க, ஊரக வளர்ச்சி துறை சார்பில், சிறப்பு அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டனர். அவர்களின் பதவிக்காலம், ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை நீட்டிக்கப்படுகிறது.
இதேபோல மாவட்டங்கள் பிரிக்கப்பட்டு, புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, வேலுார், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்துார், திருநெல்வேலி, தென்காசி ஆகிய ஒன்பது மாவட்டங்களில், ஊரக உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளின் பதவிக்காலம், கடந்த மாதம் 19ம் தேதி நிறைவடைந்தது.
தற்போது, 37 மாவட்டங்களிலும் ஊரக உள்ளாட்சிகளை நிர்வகிக்க நியமிக்கப்பட்ட சிறப்பு அதிகாரிகளின் பதவிக்காலம், வரும் ஏப்ரல் 19ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக, அக்., 19ம் தேதி பிறப்பிக்கப்பட்ட அரசாணையை ரத்து செய்யக்கோரி, செங்கல்பட்டு மாவட்டம், பழையனுார் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஆர்.பாஸ்கரன் என்பவர், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
அவரது மனு விபரம்:
ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு சிறப்பு அதிகாரிகளை நியமிப்பது தொடர்பாக, மாநில தேர்தல் ஆணையத்துடன் எந்த ஆலோசனையும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. ஐந்து ஆண்டு பதவிக்காலம் முடியும் முன், தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற அரசியல் சட்டப்பிரிவு மீறப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் நடத்தாமல் இருக்க, வார்டு மறுவரையறையை காரணமாக கூற முடியாது என, வழக்கு ஒன்றில் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
ஜனநாயக நடைமுறையில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பை மறுக்கும் வகையில், ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளை நிர்வகிக்க, சிறப்பு அதிகாரிகளை நியமித்து, அரசு வெளியிட்ட அரசாணையை ரத்து செய்ய வேண்டும். குறித்த காலத்துக்குள் வார்டு மறுவரையறை, இடஒதுக்கீட்டு நடைமுறைகளை முடித்து, தேர்தல் நடத்த உத்தரவிட வேண்டும். சிறப்பு அதிகாரிகள் கொள்கை முடிவெடுக்க தடை விதிக்க வேண்டும். இவ்வாறு மனுவில் கூறியுள்ளார்.
இந்த மனு, நீதிபதி என்.செந்தில்குமார் முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
கைகள் கட்டப்பட்டுளளன
அப்போது மனுதாரர் தரப்பில், வழக்கறிஞர் மனோகரன் ஆஜராகி, ''ஐந்து ஆண்டு பதவிக்காலம் முடியும் முன்பே, தேர்தலை நடத்த வேண்டும் என்ற அரசியல் சட்டப்பிரிவு மீறப்பட்டுள்ளது. சிறப்பு அதிகாரிகளின் பதவிக்காலத்தை நீட்டித்தது, அரசியல் சட்டத்துக்கு விரோதமானது,'' என்றார்.
தமிழக அரசு தரப்பில், அட்வகேட் ஜெனரல் விஜய் நாராயண் ஆஜராகி வாதாடியதாவது:
கடந்த ஜனவரி முதல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணி நடக்கிறது. இப்பணி 2027ல் முடிவடைய உள்ளது. அதன்பின்னரே, வார்டு மறுவரையறை செய்யப்படும். தொடர்ந்து, பட்டியல் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான இட ஒதுக்கீடு குறித்து முடிவெடுக்கப்பட்டு தேர்தல் நடத்தப்படும்.
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணி முடிந்த பின், வார்டு மறுவரையறை செய்ய, 120 நாட்கள்; பட்டியல் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான இட ஒதுக்கீடு குறித்து முடிவு செய்ய, 30 நாட்கள்; தேர்தலுக்கு முந்தைய நடவடிக்கைகளுக்கு, 90 நாட்கள் என, மொத்தம் 240 நாட்கள் தேவைப்படும்.
கடந்த 2021ல் நடத்த வேண்டிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு, கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக தற்போது நடக்கிறது. இப்பணி முடியும் வரை எதுவும் செய்ய முடியாது. எங்களின் கைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு அவர் வாதாடினார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதி என்.செந்தில்குமார், ''உள்ளாட்சி தேர்தலில் மட்டும் இது போன்ற பிரச்னைகள் வருவது ஏன்; பதவிக்காலம் முடியப்போகிறது என தெரிந்தும், மாநில தேர்தல் ஆணையம், தேர்தல் நடத்த ஏன் முன்கூட்டியே நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை?'' என, கேள்வி எழுப்பினார்.
தேர்தலுக்கு வாய்ப்பில்லை
அதை தொடர்ந்து, இந்த மனுவுக்கு மூன்று வாரங்களில் பதிலளிக்கும்படி, தமிழக அரசுக்கும், மாநில தேர்தல் ஆணையத்துக்கும் உத்தரவிட்ட நீதிபதி, தேர்தல் தொடர்பாக எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து, பதில் மனுவில், மாநில தேர்தல் ஆணையம் விளக்கம் அளிக்க அறிவுறுத்தினார்.
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணி காரணமாக, ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த முடியாத அளவுக்கு தங்களின் கைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன என, உயர் நீதிமன்றத்தில் அரசு தெரிவித்துள்ளதன் மூலம், 2028ம் ஆண்டுக்கு முன், தேர்தல் நடக்க வாய்ப்பில்லை என்பது சூசகமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.