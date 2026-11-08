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குரூப் 4 தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா? நள்ளிரவுடன் முடிகிறது காலக்கெடு

குரூப் 4 தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா? நள்ளிரவுடன் முடிகிறது காலக்கெடு

ADDED : நவ 08, 2026 05:58 PM

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ADDED : நவ 08, 2026 05:58 PM

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டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கும் கால அவகாசம் இன்று நள்ளிரவு 11.59 மணியுடன் முடிகிறது.

அக்.6ம் தேதி நடப்பாண்டு தேர்வுக்கால அட்டவணையின்படி குரூப் 4 தேர்வக்கான அறிவிப்பு வெளியானது. கிராம நிர்வாக அலுவலர், இளநிலை உதவியாளர், தட்டச்சர், சுருக்கெழுத்தர் என பல துறைகளில் மொத்தம் 6574 காலி பணியிடங்கள் இருக்கின்றன.

இந்த தேர்வுக்கு , விண்ணப்பிக்க நவ.5 கடைசி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. பின்னர் அவகாசத்தை நீட்டித்து உத்தரவிட்டு உள்ளது. அதன்படி, நவ.8ம் தேதியான நள்ளிரவு 11.59 மணியுடன் அவகாசம் முடிகிறது.

இதுவரை தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்காததவர்கள் இன்று நள்ளிரவுக்குள் விண்ணப்பித்துக் கொள்ளலாம். தேர்வு, 2027ம் ஆண்டு ஜன. 10ம் தேதி நடக்கிறது.

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