ரிசார்ட்டுகளை கலெக்டர் ஆய்வு செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய ஐகோர்ட் உத்தரவு
ரிசார்ட்டுகளை கலெக்டர் ஆய்வு செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய ஐகோர்ட் உத்தரவு
ADDED : நவ 21, 2026 07:23 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:23 PM
-நமது நிருபர்-
கோவையில் அடர்ந்த வனப்பகுதியில், யானைகள் வலசை செல்லும் பாதையை ஆக்கிரமித்து, சட்ட விரோதமாக கட்டியுள்ள ரிசார்ட்டுகளை மூட உத்தரவிடக்கோரி, சென்னை ஐகோர்ட்டில் சமூக ஆர்வலர் முரளிதரன் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க, கலெக்டருக்கு கோர்ட் உத்தரவிட்டது. 13 ரிசார்ட்டுகள் மூடப்பட்டதாகவும், 12 ரிசார்ட்டுகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும், கலெக்டர் பவன்குமார் அறிக்கை தாக்கல் செய்தார். அனைத்து ரிசார்ட்டுகளின் ஆவணங்களை மீண்டும் சரிபார்க்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. நீதிபதிகள் சதீஷ்குமார், முத்துக்குமார் விசாரித்தனர்.
மாவட்ட நிர்வாகம் தரப்பில் நகர ஊரமைப்பு துறை, ஊரக வளர்ச்சி துறை, வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் கூட்டாய்வு செய்து, ஆவணங்களை சரிபார்த்ததாக, அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அதில், '22 ரிசார்ட்டுகள் மூடப்பட்டு உள்ளன. நகர ஊரமைப்பு துறை அனுமதியுடன், 2 ரிசார்ட்டுகள் செயல்படுகின்றன. வீரபாண்டி ஊராட்சி அனுமதியில் ஒரு டீக்கடை செயல்படுகிறது. 3 பகுதியில் காலியிடங்கள், 4 இடங்களில் குடியிருப்புகள், ஒரு இடத்தில் 'பார்ம் ஹவுஸ்' இருக்கின்றன' என கூறப்பட்டிருக்கிறது.
நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
'ஆரா ஜங்கிள் ரிசார்ட்', 'மை வில்லேஜ் எக்கோ டூரிஸ்ட் ரிசார்ட்' ஆகியவை, நகர ஊரமைப்பு துறை அனுமதியுடன் செயல்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. இன்னொரு இடத்தில், 1,322 சதுரடியில் ஊராட்சி அனுமதி பெற்று சிறிய அளவில் 'கபே' செயல்படுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது.
மனுதாரர், 'அதிக எண்ணிக்கையில் பொதுமக்கள் வந்து செல்லும் டீக்கடை என்றும், இரவு 10:00 மணிக்கு பின்புறம் திறந்திருக்கும்' என்றும் தெரிவித்துள்ளார். யானைகள் இடம் பெயர்ந்து செல்லும் வழித்தடத்தில் அமைந்துள்ளதாக சுட்டிக்காட்டி இருக்கிறார்.
அந்த 2 ரிசார்ட்டுகள், டீக்கடை அமைந்துள்ள பகுதிகளை கலெக்டர் விரிவாக ஆய்வு செய்து, விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். மூடப்பட்ட ரிசார்ட்டுகள் தொடர்ந்து வேறு ஏதேனும் வழியில் மறைமுகமாக செயல்படுகின்றனவா என அதிகாரிகள் அவ்வப்போது ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
சட்ட விரோத ரிசார்ட்டுகள் முழுமையாக மூடப்பட்டு இருப்பதை உறுதி செய்ய, தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பு இருக்க வேண்டும். இதுதொடர்பான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அடுத்த கட்டமாக, 2027 ஜன., 8ல் இவ்வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும்.
இவ்வாறு, நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.