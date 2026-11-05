கனிமங்கள் எடுப்பு: அரசு பதிலளிக்க ஐகோர்ட் உத்தரவு

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ADDED : நவ 05, 2026 09:37 PM
சென்னை: சேலத்தில் அரசு நிலத்தை குத்தகைக்கு எடுத்து, 1,800 கோடி ரூபாய் குத்தகை நிலுவை தொகையை செலுத்தாமல், சட்டவிரோதமாக கனிமங்களை வெட்டி எடுப்பதாக, மத்திய அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனமான, 'செயில் ரெப்ராக்டரி' நிறுவனத்திற்கு எதிராக, தொடரப்பட்ட வழக்கில், தமிழக அரசு அறிக்கை தாக்கல் செய்ய, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சேலம் மாவட்டம் ஜாகீர் அம்மாபாளையம், மல்லமூப்பம்பட்டி கிராமங்களில், 1,882.56 ஏக்கர் அரசு நிலங்களை, மத்திய அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனமான, 'செயில் ரெப்ராக்டரி' நிறுவனம் குத்தகைக்கு எடுத்துள்ளது. ஆனால், குத்தகை நிலுவை தொகையான 1,800 கோடி ரூபாயை செலுத்தாமல், தொடர்ந்து அரசு நிலங்களை ஆக்கிரமித்து, சுரங்கத் தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகிறது என, கே.சிவராஜ் என்பவர், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்தார்.
மனுவில், 'அரசுக்கு சொந்தமான நிலங்களை மீட்டு, சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என்று கோரியிருந்தார்.
இந்த மனு நீதிபதிகள் எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம், ஆர்.ராஜேஷ் விவேகானந்தன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள், புகார் தொடர்பாக தமிழக அரசு இதுவரை எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து, அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு, விசாரணையை இரண்டு வாரங்களுக்கு தள்ளி வைத்தனர்.