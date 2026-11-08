தீபாவளி தினமான இன்று 7 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு; மற்ற மாவட்டங்களுக்கு லேசானது தான்!
தீபாவளி தினமான இன்று 7 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு; மற்ற மாவட்டங்களுக்கு லேசானது தான்!
ADDED : நவ 08, 2026 06:12 AM
ADDED : நவ 08, 2026 06:12 AM
-நமது நிருபர்-
'எல் நினோ' எனும் காலநிலை பாதிப்பால், இந்த ஆண்டு கோடை காலத்தையும் தாண்டி வெயில் சுட்டெரித்தது. அதன் தாக்கத்தால், அதிக மழைப் பொழிவு இருக்கும் என, வானிலை நிபுணர்கள் எச்சரித்திருந்தனர்.
சென்னை வானிலை ஆய்வு மையத்தின் இயக்குநர் துரை, கடந்த 2ம் தேதி அளித்த பேட்டியில், 'தமிழகத்தில் அக்டோபர் 1 முதல், நவம்பர் 1 வரை, 22 செ.மீ., மழை பதிவாகி உள்ளது; இது இயல்பை விட, 18 சதவீதம் அதிகம். நவம்பரில் வடகிழக்கு பருவமழை அதிகமாக பதிவாகும். 7ம் தேதிக்கு பின் மிதமான முதல், கன மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
நவம்பர் 15ம் தேதிக்கு பின், புயல் உருவாக வாய்ப்பு உள்ளது' என தெரிவித்திருந்தார். அதன்படி, தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில், கடந்த சில நாட்களாக மழை பெய்து வருகிறது. சென்னையில் விட்டு விட்டு மழை பெய்தது.
தீபாவளி தினமான இன்று (நவம்பர் 8), தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகை, மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், துாத்துக்குடி ஆகிய, ஏழு மாவட்டங்களில் கனமழை யும், மற்ற மாவட்டங்களில் லேசான மழைக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதாக, சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
அதன் அறிக்கை: தென்கிழக்கு அரபிக் கடல் மற்றும் அதை ஒட்டிய கேரள கடலோர பகுதிகளின் மேல், ஒரு வளி மண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகை, மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், துாத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களிலும், காரைக்கால் பகுதியிலும் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன், இன்று கன மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலுார், கள்ளக்குறிச்சி, திருச்சி, அரியலுார், பெரம்பலுார், சிவகங்கை, ஈரோடு, திருப்பூர், திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், தேனி, தென்காசி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில், இடி, மின்னலுடன் இன்று லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
நாளை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, நாகை, புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில், இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கன மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், விருதுநகர், திண்டுக்கல், மதுரை, தேனி, துாத்துக்குடி, தென்காசி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில், லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.