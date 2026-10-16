தமிழகத்தில் இன்று கனமழை: மதுரை, தேனி உள்ளிட்ட 6 மாவட்டங்களுக்கு எச்சரிக்கை
தமிழகத்தில் இன்று கனமழை: மதுரை, தேனி உள்ளிட்ட 6 மாவட்டங்களுக்கு எச்சரிக்கை
UPDATED : அக் 17, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 16, 2026 07:10 PM
சென்னை: தமிழகத்தில் இன்று, மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி உள்ளிட்ட 31 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதில் கோவை, நீலகிரி, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழைக்கான, ‘ஆரஞ்ச் அலெர்ட்’ அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய அறிக்கை:
தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், நேற்று காலை வரையிலான, 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அடையாமடை பகுதியில், 18 செ.மீ., மழை பெய்துள்ளது.
நீலகிரி, கோவை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில், இன்று இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும்.
இதற்கான, ‘ஆரஞ்ச் அலெர்ட்’ எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு உள்ளது.
மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி, சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, திருப்பூர், வேலுார், கள்ளக்குறிச்சி, மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர் , தஞ்சாவூர், ஈரோடு, தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, சேலம், ராமநாதபுரம், திருச்சி, நாமக்கல், கடலுார், கரூர், பெரம்பலுார், அரியலுார் மாவட்டங்கள், புதுச்சேரியில் இன்று இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்களில், பெரும்பாலான இடங்களில், இன்று இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.