தமிழகம் முழுதும் வெளுத்து வாங்கும் பருவமழை

UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 09:54 PM
– நமது நிருபர் குழு –: தமிழகம் முழுதும் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. குறிப்பாக, குமரி, நெல்லை மாவட்டங்களில் மழை வெளுத்து வாங்குகிறது. இதனால் ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அருவிகளில் வெள்ளம் பாய்வதால், மக்கள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருப்பூர் மாவட்டம், உடுமலை திருமூர்த்திமலை மேல், பஞ்சலிங்கம் அருவியும், அடிவாரத்தில் அமணலிங்கேஸ்வரர் கோவிலும் உள்ளன. இப்பகுதியில், நேற்று முன்தினம் இரவு பலத்த மழை பெய்தது.
பஞ்சலிங்கம் அருவியிலும், பாலாற்றிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு, அடிவாரத்திலுள்ள அமணலிங்கேஸ்வரர் கோவிலை நள்ளிரவில் வெள்ளம் சூழ்ந்தது.
காட்டாற்று வெள்ளம் கோவிலின் பிரதான சன்னிதியை சுற்றி பாய்ந்ததால், கோவில் முன் வைக்கப்பட்டிருந்த உண்டியல் தண்ணீரில் மூழ்கியது.
நேற்று காலை வெள்ளப்பெருக்கு குறைந்ததால், துாய்மைப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, கோவில் நடை திறக்கப்பட்டது. பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
நேற்று பகலிலும், மலைத்தொடரில் மழை பெய்து, ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. உடனடியாக பக்தர்கள் பாதுகாப்பாக கோவிலில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டனர். பஞ்சலிங்கம் அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு நீடிப்பதால், மக்கள் செல்ல தடை விதிக்கப் பட்டுள்ளது.
சதுரகிரியில் தடை
விருதுநகர் மாவட்டம், சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோவில் மலைப்பகுதியில் நேற்று முன்தினம் இரவு முதல், அதிகாலை வரை பெய்த கனமழையால் ஓடைகளில் நீர்வரத்து ஏற்பட்டது.
இதனால், ஐப்பசி மாத பிரதோஷத்தை முன்னிட்டு தரிசனம் செய்ய நேற்று காலை தாணிப்பாறை வனத்துறை கேட் முன், பக்தர்கள் திரண்ட நிலையில், அவர்கள் மலையேற வனத்துறை தடை விதித்தது.
பட்டாசு உற்பத்தி
விருதுநகர் மாவட்டத்தி ல் தொடரும் கனமழையால் பட்டாசு உற்பத்தி பணி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு, சிவகாசி, சாத்துார், வெம்பக்கோட்டை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் 1,100 பட்டாசு ஆலைகள், 4,000த்துக்கும் மேற்பட்ட பட்டாசு கடைகள் உள்ள ன.
இப்பகுதியில் தீபாவளிக்கு, 3 நாட்கள் முன் வரை பட்டாசு உற்பத்தி நடக்கும். அவ்வப்போது பெய்யும் மழையால் உற்பத்தி பாதிக்கப்படுவதால் ஒரு சில ஆலைகள் முன்னதாகவே பட்டாசு உற்பத்தியை நிறுத்த வாய்ப்புள்ளது. மக்கள் விரும்பும் பட்டாசுகள் கிடைக்காத சூழலும் உள்ளது.
மாணவி பலி
விருதுநகர் மாவட்டம், சாத்துார் அருகே மேட்டமலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு கனமழை பெய்தது. மேட்டமலை தெற்கு தெருவை சேர்ந்த செல்வம், 50, என்பவரின் மண் வீடு மழைக்கு இடிந்து விழுந்தது. இதில் சிக்கி அவரது மனைவி சோலையம்மாள், 48, காயமடைந்தார். பிளஸ் 2 படித்து வந்த அவரது மகள் முத்துச்செல்வி, 17, உயிரிழந்தார்.
தீ யணைப்பு வீரர்கள் இடிபாடுகளில் கிடந்த செல்வம், மகன் ஆதிராஜ் ஆகியோரை லேசான காயத்துடன் மீட்டனர். சோலையம்மாள் கால் முறிந்து, சாத்துார் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். குடும்பத்திற்கு, 4 லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்கப்பட்டது.
மண் சரிவு
தமிழகம் – கேரளாவை இணைக்கும் வழித்தடத்தில் உள்ளது போடிமெட்டு. கடல் மட்டத்தில் இருந் து, 4,644 அடி உயரத்தில் உள்ளது. 12 ஆண்டுகளுக்கு முன், தேசிய நெடுஞ்சாலை துறையால், 18 அடி ரோடாக இருந்த போடிமெட்டு ரோடு, 24 அடியாக அகலப்படுத்தப்பட்டது.
அப்போது, பாறைகளுக்கு வெடி வைத்ததாலும், மழை காரணமாகவும் அடிக்கடி மண் சரிவு ஏற்பட்டு, போடி – மூணாறு இடையே போக்குவரத்து துண்டிக்கப்படும்.
இரண்டு நாட்களாக போடி பகுதியிலும், கேரளாவிலும் இரவில் துவங்கி, விடிய விடிய மழை பெய்கிறது. இதன் காரணமாக நேற்று அதிகாலை, 1:30 மணியளவில் போடிமெட்டு மலைப்பாதை, 11வது வளைவில், 10க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டு, பாறைகள் ரோட்டில் விழுந்தன. இதனால், போடி – மூணாறு இடையே போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டது.
கொச்சி -– தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில், மூணாறு அருகே இரண்டாம் மைல் பகுதியில் ரோடு சீரமைப்பு பணிகள் நடந்த நிலையில், மீண்டும் மண் சரிவு ஏற்பட்டது. திண்டுக்கல் மாவட்டம், கொடைக்கானலில் வெளுத்து வாங்கிய மழையால் அருவிகளில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து வருகிறது.