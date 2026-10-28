தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/ஹெல்மெட் அணிந்து நடந்து வந்தவர் மூதாட்டியிடம் 3 பவுன் நகை பறிப்பு

ஹெல்மெட் அணிந்து நடந்து வந்தவர் மூதாட்டியிடம் 3 பவுன் நகை பறிப்பு

ஹெல்மெட் அணிந்து நடந்து வந்தவர் மூதாட்டியிடம் 3 பவுன் நகை பறிப்பு

ADDED : அக் 28, 2026 07:21 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : அக் 28, 2026 07:21 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

சேலம்: சேலம், செவ்வாய்ப்பேட்டை, அர்த்தனாரி தெருவை சேர்ந்தவர் அம்சவள்ளி, 70. கணவர் இறந்துவிட்டார். இரு மகள்களுக்கும் திருமணமாகிவிட்ட நிலையில், அசம்வள்ளி வீட்டு வேலைகள் செய்து வருகிறார்.

நேற்று (அக்.,27) இரவு, 9:00 மணிக்கு, பணி முடிந்து அதே பகுதியில் வீட்டுக்கு நடந்து சென்றுகொண்டிருந்தார். அப்போது ஹெல்மெட் அணிந்து நடந்து வந்த மர்ம நபர், அம்சவள்ளி அணிந்திருந்த, 3 பவுன் சங்கிலியை பறித்தார். மூதாட்டி தடுமாறி விழுந்து கூச்சலிட்டார்.

சத்தம் கேட்டு, வீடுகளில் இருந்தவர்கள் வெளியே ஓடிவந்தபோது, மர்ம நபர் தப்பிவிட்டார். அம்சவள்ளி புகார்படி, செவ்வாய்ப்பேட்டை போலீசார், அப்பகுதியில் உள்ள, ‘சிசிடிவி’ காட்சிகளை ஆய்வு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us