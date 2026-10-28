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சேலம்: சேலம், செவ்வாய்ப்பேட்டை, அர்த்தனாரி தெருவை சேர்ந்தவர் அம்சவள்ளி, 70. கணவர் இறந்துவிட்டார். இரு மகள்களுக்கும் திருமணமாகிவிட்ட நிலையில், அசம்வள்ளி வீட்டு வேலைகள் செய்து வருகிறார்.
நேற்று (அக்.,27) இரவு, 9:00 மணிக்கு, பணி முடிந்து அதே பகுதியில் வீட்டுக்கு நடந்து சென்றுகொண்டிருந்தார். அப்போது ஹெல்மெட் அணிந்து நடந்து வந்த மர்ம நபர், அம்சவள்ளி அணிந்திருந்த, 3 பவுன் சங்கிலியை பறித்தார். மூதாட்டி தடுமாறி விழுந்து கூச்சலிட்டார்.
சத்தம் கேட்டு, வீடுகளில் இருந்தவர்கள் வெளியே ஓடிவந்தபோது, மர்ம நபர் தப்பிவிட்டார். அம்சவள்ளி புகார்படி, செவ்வாய்ப்பேட்டை போலீசார், அப்பகுதியில் உள்ள, ‘சிசிடிவி’ காட்சிகளை ஆய்வு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.
ஹெல்மெட் அணிந்து நடந்து வந்தவர் மூதாட்டியிடம் 3 பவுன் நகை பறிப்பு
ஹெல்மெட் அணிந்து நடந்து வந்தவர் மூதாட்டியிடம் 3 பவுன் நகை பறிப்பு
ADDED : அக் 28, 2026 07:21 PM
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சேலம்: சேலம், செவ்வாய்ப்பேட்டை, அர்த்தனாரி தெருவை சேர்ந்தவர் அம்சவள்ளி, 70. கணவர் இறந்துவிட்டார். இரு மகள்களுக்கும் திருமணமாகிவிட்ட நிலையில், அசம்வள்ளி வீட்டு வேலைகள் செய்து வருகிறார்.
நேற்று (அக்.,27) இரவு, 9:00 மணிக்கு, பணி முடிந்து அதே பகுதியில் வீட்டுக்கு நடந்து சென்றுகொண்டிருந்தார். அப்போது ஹெல்மெட் அணிந்து நடந்து வந்த மர்ம நபர், அம்சவள்ளி அணிந்திருந்த, 3 பவுன் சங்கிலியை பறித்தார். மூதாட்டி தடுமாறி விழுந்து கூச்சலிட்டார்.
சத்தம் கேட்டு, வீடுகளில் இருந்தவர்கள் வெளியே ஓடிவந்தபோது, மர்ம நபர் தப்பிவிட்டார். அம்சவள்ளி புகார்படி, செவ்வாய்ப்பேட்டை போலீசார், அப்பகுதியில் உள்ள, ‘சிசிடிவி’ காட்சிகளை ஆய்வு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.