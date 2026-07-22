கரூர் நெரிசலில் சிக்கி பலியானோர் குடும்பத்தினருக்கு அரசு பணி நியமனம் வழங்குவதற்கு எதிராக வழக்கு உயர்நீதிமன்றம் ஒத்திவைப்பு
கரூர் நெரிசலில் சிக்கி பலியானோர் குடும்பத்தினருக்கு அரசு பணி நியமனம் வழங்குவதற்கு எதிராக வழக்கு உயர்நீதிமன்றம் ஒத்திவைப்பு
ADDED : ஜூலை 22, 2026 02:58 AM
மதுரை: கரூரில் த.வெ.க., பிரசார கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி இறந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு அரசு பணி நியமனம் வழங்குவதற்கு எதிரான வழக்கில் அரசு தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய அவகாசம் அளித்தது உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை.
மதுரை தீரன் திருமுருகன் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு: கரூரில் 2025 செப்., 27 ல் த.வெ.க., தலைவர் விஜய் பங்கேற்ற பிரசார கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் பலியாகினர். உச்சநீதிமன்ற கண்காணிப்பில் சி.பி.ஐ., விசாரணை நடக்கிறது.இறந்தவர்களின் குடும்பங்களை சேர்ந்தவர்களுக்கு தமிழக அரசு சார்பில் பணி நியமனம் வழங்க தடை விதிக்க வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார். இதுபோல் சீனி அகமது மற்றொரு மனு தாக்கல் செய்தார்.
ஜூலை 10 ல் விசாரித்த இரு நீதிபதிகள் அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு: திட்டமிட்டபடி ஜூலை 10 ல் பணி நியமன உத்தரவுகளை வழங்கும் நிகழ்ச்சியை நடத்தலாம். ஆனால், இவ்வேலைவாய்ப்புகள் தற்காலிகமானவை. அவை இந்நீதிமன்றத்தின் இறுதி உத்தரவை பொறுத்து அமையும். பணி நியமனம் பெறுபவர்கள் தங்களின் முதல் மாத சம்பளத்தை பெறுவதற்கு முன்பாகவே, இம்மாத இறுதிக்குள் இவ்வழக்கு விசாரித்து முடிக்கப்படும்.
கருணை அடிப்படையில் வேலை வழங்குவதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் என்னென்ன, அவை கரூர் சம்பவத்திற்கு பொருந்துமா என்பது குறித்து டி.என்.பி.எஸ்.சி.,தரப்பில் ஜூலை 21 ல் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு உத்தரவிட்டது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் வடமதுரை சந்தோஷ்குமார், ''கரூர் கூட்ட நெரிசலில் இறந்த 41 பேரின் வாரிசுகளுக்கு அரசு பணி வழங்க அரசாணை பிறப்பிக்க தடை விதிக்க வேண்டும்,'' என மற்றொரு மனு செய்தார்.
நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், ஆர்.சக்திவேல் அமர்வு நேற்று விசாரித்தது.
தமிழக அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண்: பதில் மனு தயாரிப்பது முழுமையடையவில்லை. அவகாசம் தேவை. விசாரணையை ஜூலை 27க்கு ஒத்திவைக்க வேண்டும்.
நீதிபதிகள்: முதல் மாத சம்பளம் பெறுவதற்கு முன் வழக்கை விசாரித்து முடிக்க வேண்டும். ஜூலை 24க்குள் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய அவகாசம் அளிக்கப்படுகிறது.
விஜய் நாராயண்: 31 பேருக்கு பணி நியமனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 29பேர் பணியில் சேர்ந்துள்ளனர்.
நீதிபதிகள்: நியமனங்கள் நீதிமன்றத்தின் இறுதி உத்தரவிற்கு கட்டுப்பட்டது. முதலில் தாக்கல் செய்த மனுக்களில் உள்ளதை அப்படியே நகலெடுத்தது போல் சந்தோஷ்குமாரின் மனு உள்ளது. இது விளம்பரம் தேடிக் கொள்ளும் வகையில் உள்ளது.
மூன்று வழக்குகளின் விசாரணை ஜூலை 27க்கு ஒத்திவைக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு வாதம் நடந்தது.