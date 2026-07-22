சட்டவிரோத குவாரிக்கு அபராதம் குறைப்பு அரசாணைக்கு தடையை நீட்டித்தது ஐகோர்ட் உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
சட்டவிரோத குவாரிக்கு அபராதம் குறைப்பு அரசாணைக்கு தடையை நீட்டித்தது ஐகோர்ட் உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
ADDED : ஜூலை 22, 2026 02:49 AM
மதுரை: சட்டவிரோத குவாரி நடவடிக்கைகளுக்கு அபராத தொகையை குறைத்து வெளியிட்ட அரசாணைக்கு இடைக்காலத் தடையை நீட்டித்தது உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை.
மதுரை ஏபெல் மூர்த்தி தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு: சட்டவிரோத குவாரி நடவடிக்கைகளால் அருகிலுள்ள விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன. கனிமங்களை வெட்டி எடுக்க அதிக சக்தி வாய்ந்த வெடிபொருட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் விரிசல் ஏற்படுகிறது. மக்கள் காது கேளாமை உள்ளிட்ட பிரச்னைகளை எதிர்கொள்கின்றனர். நீர் மாசுபட்டு, குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படுகிறது.
சட்டவிரோத குவாரிகள் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பை மீறி கனிமங்களை வெட்டி எடுக்கும் குற்றத்திற்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை அல்லது ஒரு எக்டேருக்கு ரூ.5 லட்சம் வரை அபராதம் அல்லது இரண்டும் சேர்த்து விதிக்க சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் (மேம்பாடு மற்றும் ஒழுங்குமுறை) சட்டத்தில் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழக இயற்கை வளங்கள்துறை ஜன., 22ல் ஒரு அரசாணை வெளியிட்டது. அதன்படி குத்தகைக்கு விடப்பட்ட பகுதியில், அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பை மீறி கனிமங்களை வெட்டி எடுத்தால், குத்தகைக்கு அனுமதிக்கப்படாத பகுதியில் குவாரி அமைத்தால் 'ஒருமுறை வரன்முறைப்படுத்தும் திட்டம்' என்ற அடிப்படையில் ஒரு மெட்ரிக் டன்னுக்கு ரூ.25 அபராதம் மட்டும் விதிக்கப்படும்.
அபராத தொகையில் 20 சதவீதத்தை மட்டும் முதலில் செலுத்திவிட்டு, சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் குவாரி நடவடிக்கைகளை தொடரலாம். மீதம் 80 சதவீதத்தை ஒவ்வொரு 2 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை வீதம், 6 தவணைகளாக செலுத்தலாம்.
சட்ட விரோத குவாரி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் நபர்களை பாதுகாக்கும் உள்நோக்குடன் அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. அரசாணையை ரத்து செய்ய வேண்டும். அதுவரை அதை செயல் படுத்த இடைக்காலத் தடை விதிக்க வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், ஆர்.சக்திவேல் அமர்வு விசாரித்தது. மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர் லக்ஷ்மன் ஆஜரானார்.
நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு: அரசாணைக்கு ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்ட இடைக்காலத் தடை நீட்டிக்கப்படுகிறது. அரசு தரப்பில் ஆக., 12 ல் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றனர்.