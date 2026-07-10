கைதிகள் குடும்பத்திற்கு கடனுதவி திட்டம் துவக்க வழக்கு உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்
கைதிகள் குடும்பத்திற்கு கடனுதவி திட்டம் துவக்க வழக்கு உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:05 AM
மதுரை: தெலுங்கானாவை போல் கைதிகளின் குடும்பத்தினருக்கான வட்டியில்லா கடனுதவி வழங்கும் திட்டத்தை தமிழகத்திலும் துவக்க தாக்கலான வழக்கில் அரசுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது. மதுரை ராஜா தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:
தமிழக சிறைகளில் தண்டனை கைதிகள் நெசவுத்தொழில், தையல், காலணி உற்பத்தி, பேக்கரி, சோப்பு தயாரிப்பு, தச்சு வேலை, வேளாண்மை, பிளை ஆஷ் செங்கல் தயாரிப்பு, புத்தக பைண்டிங் உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில்களில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றனர்.
பெட்ரோல் நிலையங்களும் நடத்தப்படுகின்றன. இதில் வேலை செய்யும் கைதிகளுக்கு சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது.
தெலுங்கானாவில் கைதிகளின் குடும்பத்தினர் நலனிற்காக வட்டியில்லா கடனுதவி வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. கல்வி, மருத்துவம், வீடு பழுதுபார்ப்பு மற்றும் பிற அவசர தேவைகளுக்காக ரூ.1 லட்சம் வரை கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது. இது கைதிகளின் சம்பளத்திலிருந்து தவணை முறையில் பிடித்தம் செய்யப்படுகிறது.
அத்திட்டத்தை தமிழகத்திலும் துவக்க உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதிகள் ஏ.டி.ஜெகதீஷ் சந்திரா, ஆர்.பூர்ணிமா அமர்வு தமிழக உள்துறை (சிறைத்துறை) கூடுதல் தலைமைச் செயலர், சிறைத்துறை டி.ஜி.பி.,க்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி விசாரணையை 4 வாரங்கள் ஒத்திவைத்தது.