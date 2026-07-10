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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ தடையை மீறி கோயில் திருவிழா 16 பேருக்கு தலா ரூ.ஒரு லட்சம் அபராதம் உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு 

﻿ தடையை மீறி கோயில் திருவிழா 16 பேருக்கு தலா ரூ.ஒரு லட்சம் அபராதம் உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு 

﻿ தடையை மீறி கோயில் திருவிழா 16 பேருக்கு தலா ரூ.ஒரு லட்சம் அபராதம் உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு 

ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:07 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:07 AM

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மதுரை: புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம் அருகே இடைக்கால தடையுத்தரவை மீறி கோயில் திருவிழா நடத்தியதில் 16 பேருக்கு தலா ரூ.ஒரு லட்சம் அபராதம் விதித்தது உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை.

திருமயம் அருகே புதுநிலைவயல் கன்னையா தாக்கல் செய்த மனு: புதுநிலைவயலில் கண்ணுடைய அய்யனார் கோயில் உள்ளது. இதன் புரவி எடுப்பு திருவிழாவை முன்னிட்டு சமாதான கூட்டம் மற்றும் விசாரணை நடத்த அறநிலையத்துறை உதவி கமிஷனர், திருமயம் தாசில்தார், கே.புதுப்பட்டி போலீசாருக்கு உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.

நீதிபதி எல்.விக்டோரியா கவுரி பிறப்பித்த உத்தரவு: ஏற்கனவே விசாரணையின்போது அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் பிரியங்கா ஜோதி, அனுமதி பெறாமல், பாரம்பரிய நடைமுறை என்ற பெயரில் மக்களிடமிருந்து நிதி வசூலித்து புரவி எடுப்பு திருவிழா நடத்த சரவணன் என்பவர் முயற்சிக்கிறார்,' என தெரிவித்தார். அடுத்த உத்தரவு பிறப்பிக்கும் வரை திருவிழா நடத்த ஏற்பாடு செய்யக்கூடாது என இந்நீதிமன்றம் இடைக்கால தடையுத்தரவு பிறப்பித்தது. அதை மீறி திருவிழா நடத்தியுள்ளனர்.

போலீசார் பலமுறை எச்சரித்தும், நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி திருவிழாவை நடத்தியுள்ளனர். சரவணனை இந்நீதிமன்றத்தில் போலீசார் ஆஜர்படுத்தினர். அவர்,தான் மட்டும் அல்லாமல் பலரும் இணைந்து திருவிழாவை நடத்தினோம்,' என்றார்.

16 பேருக்கு எதிராக போலீசார் வழக்கு பதிந்துள்ளனர். 16 பேரும் இந்நீதிமன்ற இடைக்கால தடையுத்தரவை திட்டமிட்டு மீறியுள்ளனர். இதனால் 16 பேரும் தலா ரூ.ஒரு லட்சத்தை பெரியகுளம் அரசு சித்த மருத்துவ அலுவலர் பெயரிலுள்ள வங்கி கணக்கில் செலுத்த வேண்டும்.

தவறினால் 16 பேருக்கும் எதிராக கடும் குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இதை நிறைவேற்றியது குறித்து ஜூலை 13ல் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு உத்தரவிட்டார்.

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