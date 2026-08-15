﻿ கிராமசபை கூட்டம்: ஐகோர்ட் உத்தரவு

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மதுரை: திருச்சி மாவட்டம் துறையூர் பகளவாடி குருநாதன். உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:
பகளவாடியில் 2026 ஜன.,26 ல் கிராம சபை கூட்டம் நடந்தது. அரசின் உத்தரவு, நீதிமன்ற வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றவில்லை. சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கூட்டம் நடத்தியது செல்லாது என உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், ஆர்.சக்திவேல் அமர்வு உத்தரவு: இன்று (ஆக.15) நடைபெறும் கிராம சபை கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்படும் தீர்மானங்களை அதற்குரிய பதிவேட்டில் பதிவு செய்ய வேண்டும். ஊரகவளர்ச்சி, பஞ்சாயத்துராஜ்துறை கூடுதல் தலைமை செயலர், கலெக்டர் அக்.7ல் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றனர்.
ADDED : ஆக 15, 2026 06:14 AM
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மதுரை: திருச்சி மாவட்டம் துறையூர் பகளவாடி குருநாதன். உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:
பகளவாடியில் 2026 ஜன.,26 ல் கிராம சபை கூட்டம் நடந்தது. அரசின் உத்தரவு, நீதிமன்ற வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றவில்லை. சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கூட்டம் நடத்தியது செல்லாது என உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், ஆர்.சக்திவேல் அமர்வு உத்தரவு: இன்று (ஆக.15) நடைபெறும் கிராம சபை கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்படும் தீர்மானங்களை அதற்குரிய பதிவேட்டில் பதிவு செய்ய வேண்டும். ஊரகவளர்ச்சி, பஞ்சாயத்துராஜ்துறை கூடுதல் தலைமை செயலர், கலெக்டர் அக்.7ல் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றனர்.