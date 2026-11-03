சரணடைந்த கைதிகளின் உடல் நிலையை ஆய்வு செய்ய உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
சரணடைந்த கைதிகளின் உடல் நிலையை ஆய்வு செய்ய உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 11:24 PM
சென்னை: தேனி மாவட்ட சிறையில், விசாரணை கைதிகளாக அடைக்கப்பட்டிருந்த 17 பேர், கடந்த அக்., 26ம் தேதி சிறையில் இருந்து தப்பிச் சென்றனர்.
அவர்களில் 13 பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், மீனாட்சி சுந்தரம், திருப்பதி, சோலை முகிலேஸ்வரன், சபரிநாதன் ஆகிய நான்கு பேர் சரணடைந்தனர்.
இந்நிலையில், சிறையில் இருந்து தப்பித்த, மீனாட்சி சுந்தரம், திருப்பதி, அவர்களுடன் இருந்த சோலை முகிலேஸ்வரன், சபரிநாதன் ஆகியோர், தேனி சிறையில் சிறை காவலர்களால் கடுமையாக தாக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறி, மீனாட்சி சுந்தரம், திருப்பதி ஆகியோரின் தாய் ஆறுமுகத்தம்மாள், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த மனு, நீதிபதிகள் ஏ.டி.ஜெகதீஷ் சந்திரா, பி.கார்த்திகேயன் அடங்கிய அமர்வில், நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, காவல்துறை தரப்பில், ‘மூன்று பேர் மட்டுமே சேலம் சிறையில் உள்ளனர்.
‘திருப்பதி நெல்லை பாளையங்கோட்டை சிறையில் அடைக்கப்பட்டு உள்ளார்’ என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து நீதிபதிகள், ‘சேலம் மற்றும் நெல்லை மாவட்ட சட்டப் பணிகள் ஆணைய குழுவின் தலைவர் மற்றும் செயலருடன், மருத்துவ குழுவினர் சிறைக்கு சென்று, அவர்களின் உடல் நிலையை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
‘தேவைப்பட்டால் மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும்’ என, உத்தரவிட்டனர்.