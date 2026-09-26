﻿ மின் வாரியத்திற்கு ரூ.256 கோடி அதிக மானியம்

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சென்னை: தமிழகத்தில் வீடு உள்ளிட்ட சில பிரிவுகளுக்கு இலவசமாகவும், மானிய விலையிலும் மின்சாரம் வழங்கப்படு கிறது. இதற்காக ஏற்படும் செலவை, தமிழக அரசு ஆண்டுதோறும் மானியமாக வழங்குகிறது.
கடந்த, 2025 - 26ல், 17,052.14 கோடி ரூபாய் மானியம் வழங்க, அரசுக்கு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் உத்தரவிட்டது. இதற்கான இறுதி உத்தரவை, ஆணையம் தற்போது பிறப்பித்துள்ளது.
கடந்த ஆண்டுக்கான உண்மையான மானியமாக, 16,795.81 கோடி ரூபாய் என, கணக்கிடப்பட்டு உள்ளது.
எனவே, கூடுதலாக வழங்கப்பட்ட, 256.33 கோடி ரூபாயை, இந்தாண்டிற்கான மானியத்தில் சரி செய்ய அரசுக்கு, ஆணையம் உத்தரவிட்டு உள்ளது.
ADDED : செப் 26, 2026 11:34 PM
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சென்னை: தமிழகத்தில் வீடு உள்ளிட்ட சில பிரிவுகளுக்கு இலவசமாகவும், மானிய விலையிலும் மின்சாரம் வழங்கப்படு கிறது. இதற்காக ஏற்படும் செலவை, தமிழக அரசு ஆண்டுதோறும் மானியமாக வழங்குகிறது.
கடந்த, 2025 - 26ல், 17,052.14 கோடி ரூபாய் மானியம் வழங்க, அரசுக்கு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் உத்தரவிட்டது. இதற்கான இறுதி உத்தரவை, ஆணையம் தற்போது பிறப்பித்துள்ளது.
கடந்த ஆண்டுக்கான உண்மையான மானியமாக, 16,795.81 கோடி ரூபாய் என, கணக்கிடப்பட்டு உள்ளது.
எனவே, கூடுதலாக வழங்கப்பட்ட, 256.33 கோடி ரூபாயை, இந்தாண்டிற்கான மானியத்தில் சரி செய்ய அரசுக்கு, ஆணையம் உத்தரவிட்டு உள்ளது.