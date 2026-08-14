நெடுஞ்சாலை முறைகேடு வழக்கு; தி.மு.க., 'மாஜி' வேலு மீதான நடவடிக்கைக்கு தடை நீட்டிப்பு
நெடுஞ்சாலை முறைகேடு வழக்கு; தி.மு.க., 'மாஜி' வேலு மீதான நடவடிக்கைக்கு தடை நீட்டிப்பு
ADDED : ஆக 14, 2026 09:24 PM
சென்னை: 'நெடுஞ்சாலை முறைகேடு வழக்கில், முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலுவுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது' என்ற உத்தரவை, வரும், 21ம் தேதி வரை நீட்டித்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
விரிவான சாலை உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ், சாலைகளை மேம்படுத்த, 5,000 கோடி ரூபாய், தமிழக அரசால் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. இந்த திட்டத்தின் கீழ், மேம்பாட்டு பணிகள் எதுவும் மேற்கொள்ளப்படாமல், தனியார் நிறுவனங்களுக்கு தொகைகள் விடுவிக்கப்பட்டு முறைகேடுகள் நடந்துள்ளன என, 2022ம் ஆண்டு அறப்போர் இயக்கம் சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
அதன் அடிப்படையில், முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு, நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் தனியார் ஒப்பந்ததாரர்கள் என, 11 பேருக்கு எதிராக, கடந்த ஜூன் 24ல் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை வழக்குப்பதிவு செய்தது. இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக்கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், வேலு மனுத்தாக்கல் செய்தார். மருத்துவ சிகிச்சைக்காக, முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு, வெளிநாடு சென்ற நிலையில், அவரை தேடப்படும் நபராக அறிவித்து, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை 'லுக் அவுட்' நோட்டீஸ் பிறப்பித்தது. இதை எதிர்த்தும், எ.வ. வேலு மனுத்தாக்கல் செய்தார்.
இந்த மனுக்களை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், வழக்கு தொடர்பாக, எ.வ.வேலுவுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது என, இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பித்தது. வேலுவுக்கு எதிராக பிறப்பிக்கப்பட்ட, 'லுக் அவுட் நோட்டீசை' ரத்து செய்தும் உத்தரவிட்டது. இந்த மனு, நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன் முன், மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, பதில் மனு தாக்கல் செய்ய, அரசு தரப்பில் அவகாசம் கோரப்பட்டது.
அதை ஏற்ற நீதிபதி, பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வரும் 21ம் தேதி வரை அவகாசம் வழங்கியும், வழக்கு தொடர்பாக, எ.வ.வேலுவுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கக் கூடாது என்ற இடைக்கால உத்தரவை நீட்டித்து உத்தரவிட்டார்.