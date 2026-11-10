வட மாநில தொழிலாளர்களை மிரட்டிய கோவை இன்ஸ்பெக்டர்: இந்து வியாபாரிகள் சங்கம் கண்டனம்
வட மாநில தொழிலாளர்களை மிரட்டிய கோவை இன்ஸ்பெக்டர்: இந்து வியாபாரிகள் சங்கம் கண்டனம்
UPDATED : நவ 10, 2026 06:11 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:06 PM
சென்னை: ‘கோவையில், வட மாநில தொழிலாலர்களை மிரட்டிய போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் மீது நடடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என, இந்து வியாபாரிகள் மாநில நல சங்க தலைவர் வி.பி.ஜெயகுமார் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
கோவை -மலுமிச்சம்பட்டியில், துணிக்கடை வைத்திருக்கும் வடமாநில வியாபாரிகள் இருவரை, காவல் துறை மிரட்டியுள்ளது. வடமாநிலத்தை சேர்ந்தோர் கடை அடைக்கும்போது, லட்சுமி பூஜை செய்வது வழக்கம். அதன்படி லட்சுமி பூஜை செய்துவிட்டு, கடையை பூட்டி வீட்டுக்கு கிளம்பும் போது, அங்கு ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த இன்ஸ்பெக்டர், ஒருமையில் இழிவுபடுத்தி பேசி, அவர்களை மிரட்டி உள்ளார்.
அதற்கு பதில் அளித்த கடைக்காரர்கள், லட்சுமி பூஜை செய்ததாகவும், அதன் பின் கடையை அடைத்து விட்டு கிளம்புவதாகவும் கூறியுள்ளனர். ஆனால், இன்ஸ்பெக்டர் தகாத வார்த்தைகளில் பேசி, கடைக்காரர்களை தாக்க முற்பட்டு, மொபைல் போனை பிடுங்கிய செயல் கண்டிக்கத்தக்கது.
சாலையில் அமர்ந்து தொழுகை செய்வோர், உக்கடம் பகுதியில் இரவு முழுதும் கடைகளை திறந்து வைத்திருக்கும் முஸ்லிம்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காத காவல் துறை, ஹிந்துக்கள் பூஜை செய்வதை தடுக்க மட்டும் செயல்படுவது வெட்கக்கேடானது.
ஹிந்துக்கள் என்றால் காவல் துறை வேறு கோணத்தில் பார்க்கிறது. த.வெ.க., அரசு இத்தகைய மனநிலையில் செயல்படும் காவல் அதிகாரிகள் மீது, கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அராஜக போக்கில் ஈடுபட்ட இன்ஸ்பெக்டரை பணியிடை நீக்கம் செய்து, துறை ரீதியான விசாரணைக்கு, முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.