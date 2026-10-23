ஹிந்து மத நம்பிக்கைகளை த.வெ.க., அரசு புறக்கணிக்கிறது: ஹிந்து முன்னணி புகார்
ஹிந்து மத நம்பிக்கைகளை த.வெ.க., அரசு புறக்கணிக்கிறது: ஹிந்து முன்னணி புகார்
ADDED : அக் 23, 2026 10:50 PM
சென்னை: ஹிந்து மத நம்பிக்கைகளை, த.வெ.க., அரசு, முற்றிலும் புறக்கணிப்பதாக, ஹிந்து முன்னணி மாநில செய்தி தொடர்பாளர் இளங்கோவன் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
கரூர் மாவட்டம் நெரூரில் உள்ள விநாயகர், காசி விஸ்வநாதர் மற்றும் விசாலாட்சி அம்பாள் கோவில் கும்பாபிஷேகம் நாளை நடைபெறும் நிலையில், அழைப்பிதழில், ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பெயருடன், அமைச்சர் முகமது பர்வேஷ் பெயரும் உள்ளது. மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேத்தில், மதுரை எம்.எல்.ஏ., முஸ்தபா, அவரது மத அடையாளங்களுடன் பங்கேற்றது, பக்தர்கள் மனதை புண்படுத்தியது.
அனைத்து மத ஆசாரங்களை மதிப்பதாக கூறும் த.வெ.க., அரசு, ஹிந்து மத ஆகம விதிகளையும், பாரம்பரிய வழிபாட்டு முறைகளையும், முற்றிலும் புறக்கணித்து செயல்படுகிறது. ஹிந்து சமய கோட்பாடுகளின் படி, தோளில் இருக்கும் துண்டைக்கூட இடுப்பில் கட்டி வணங்குவதே, தொன்றுதொட்டு பின்பற்றும் மரபு.
ஆனால், மீனாட்சி அம்மன் கோவில் கோபுர கலசம் அமைந்திருக்கும் புனிதமான இடத்தில், முஸ்லிம் மத அடையாளத்துடன் ஒருவர் அமர வைக்கப்பட்டது ஆகம விதிமீறல். தொடர்ந்து ஆகம விதிகளை மீறி செயல்படும் த.வெ.க., அரசும், சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்களும், தங்கள் அணுகுமுறையை உடனடியாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும்.
முஸ்லிம் மார்க்க கோட்பாடுகளுக்கும், ஹிந்து சமய உருவ வழிபாட்டு முறைகளுக்கும் இடையே உள்ள அடிப்படை வேறுபாடுகளை சுட்டிக்காட்டும் இவர்கள், மார்க்க நம்பிக்கைக்கு மாறான வழிபாட்டு நிகழ்வுகளில், அரசு பிரதிநிதிகள் என்ற முறையில் பங்கேற்பதன் பின்னணி என்ன?
மதுரை, திருவண்ணாமலையை தொடர்ந்து, தற்போது கரூர் போன்ற ஆன்மிக தலங்களிலும், பிற மதத்தினரின் நுழைவுக்கான தெளிவான நோக்கத்தை வெளியிட வேண்டும். முஸ்லிம் அமைச்சர்கள் ‘உருவ வழிபாட்டில் நம்பிக்கை உள்ளதாக’ அறிவித்தால், ஹிந்துக்கள் வரவேற்க தயாராக இருப்பர்.
இவ்வாறு அதில் உள்ளது.