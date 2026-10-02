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/செய்திகள்/தமிழகம்/வீடுகளில் சூரியசக்தி மின் நிலையம் 10 நாளில் 16,500 பேர் விண்ணப்பம்

வீடுகளில் சூரியசக்தி மின் நிலையம் 10 நாளில் 16,500 பேர் விண்ணப்பம்

வீடுகளில் சூரியசக்தி மின் நிலையம் 10 நாளில் 16,500 பேர் விண்ணப்பம்

UPDATED : அக் 03, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 02, 2026 07:08 PM

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UPDATED : அக் 03, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 02, 2026 07:08 PM

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சென்னை: நாடு முழுதும், வீடுகளில் மின் கட்டண செலவை குறைக்க, பிரதமர் சூரிய வீடு இலவச திட்டத்தின் கீழ், ஒரு கிலோ வாட் திறனில், மேற்கூரை சூரியசக்தி மின் நிலையம் அமைக்க, 30 ஆயிரம் ரூபாய், 2 கி.வாட் அமைக்க, 60 ஆயிரம் ரூபாய், அதற்கு மேல், 78 ஆயிரம் ரூபாய், மத்திய அரசு மானியம் வழங்குகிறது.

இவற்றுடன் சேர்த்து, ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை மானியம் வழங்கும், தமிழக மேற்கூரை சூரியசக்தி மானிய திட்டத்தை, தமிழக அரசு கடந்த செப்., 21ம் தேதி தொடங்கியது. அதன்படி, ஒரு கி.வாட்டிற்கு, 5,000 ரூபாய்; 2 கி.வாட்டிற்கு, 10 ஆயிரம்; 3 கி.வாட்டிற்கு, 22 ஆயிரம் ரூபாய் மானியம் வழங்கப்படும். இதன் வாயிலாக, 3 கி.வாட்டிற்கு, ஒரு லட்சம் ரூபாய் மானியம் கிடைக்கும்.

இதற்கு விண்ணப்பிக்க, https://tnebltd.gov.in/usrp/ என்ற இணையதளத்தை, மின் வாரியம் அறிமுகம் செய்தது. இத்திட்டத்தின் கீழ் வரும் மார்ச்க்குள், ஒரு லட்சம் வீடுகளில் சூரியசக்தி மின் நிலையம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. பலரும் ஆர்வமுடன் விண்ணப்பித்து வருகின்றனர். இதனால் திட்டம் தொடங்கிய, கடந்த 10 நாட்களில் மட்டும், 16 ஆயிரத்து 500 பேர் விண்ணப்பம் செய்துள்ளனர்.

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