மளிகை பொருட்களுக்கு பணம் தரப்படாததால் விடுதி காப்பாளர்கள் அவதி
மளிகை பொருட்களுக்கு பணம் தரப்படாததால் விடுதி காப்பாளர்கள் அவதி
UPDATED : நவ 07, 2026 06:21 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:18 PM
சென்னை: பள்ளி மற்றும் கல்லுாரி மாணவர்கள் தங்கும் விடுதி காப்பாளர்கள் செலவு செய்த பணத்தை திருப்பித் தராமல், சமூக நீதித் துறை அலைக்கழித்து வருகிறது.
தமிழகம் முழுதும் பள்ளி மற்றும் கல்லுாரி மாணவர்கள் தங்கும் வகையில், சமூக நீதித் துறை சார்பில் விடுதிகள் நடத்தப்படுகின்றன. அங்குள்ள மாணவர்களுக்கு மூன்று வேளை உணவு, காலை மற்றும் மாலையில் தேநீர், பால் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
சென்னை, கோவை, மதுரை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள விடுதி மாணவர்களுக்கு, ஒருங்கிணைந்த சமையல் கூடம் வாயிலாக உணவு தயாரித்து, மாணவர்களுக்கு வினியோகம் செய்யபடுகிறது.
மற்ற மாவட்டங்களில் விடுதிகளிலே உணவு தயார் செய்யப்பட்டு வழங்கப்படுகிறது. இதற்காக, மாணவர்களுக்கான உணவு தொகை, அரசு சார்பில் வழங்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், கடந்த மாதம் உணவு தொகையை அதிகரித்து, அரசு உத்தரவிட்டு இருந்தது. அதேபோல், மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் உணவு பட்டியலும் மாற்றி அமைக்கப்பட்டது. அதன்படி, மாணவர்களுக்கு உணவு வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஆனால், அதற்கு ஏற்றாற்போல் விடுதிகளில் மளிகை பொருட்கள் அனுப்பப்படாமல் உள்ளன. இறைச்சி உள்ளிட்டவற்றை காப்பாளர்களே சொந்த செலவில் வழங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
ஒரு சில நேரத்தில், மளிகை பொருட்களையும் அவர்களே சொந்த பணத்தில் வாங்கி, அதற்கான ரசீது கொடுத்ததும், பணம் வரவு வைக்கப்படும். அதிலும் இப்போது தாமதம் ஏற்படுகிறது. இதனால், காப்பாளர்கள் அவதி அடைந்துள்ளனர்.