ஓசூருக்கு விமான நிலையம், மெட்ரோ ரயில் திட்டம் நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்
ஓசூருக்கு விமான நிலையம், மெட்ரோ ரயில் திட்டம் நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 10, 2026 05:10 AM
ADDED : அக் 10, 2026 02:25 AM
ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் மாநகராட்சியின் எதிர்கால வளர்ச்சி திட்டங்களை உருவாக்கும் வகையில், நிதி ஆயோக் மற்றும் தேசிய நகர்ப்புற விவகாரங்கள் நிறுவனம் சார்பில், சிறு நகரங்கள் முன்முயற்சி திட்டத்தில், கருத்து கேட்பு ஆலோசனை கூட்டம் நேற்று முன்தினம் நடந்தது.
நிதி ஆயோக் திட்ட இயக்குனர் அன்னா ராய் ஆலோசனையின்படி, தேசிய நகர்ப்புற விவகாரங்கள் நிறுவன சிறிய நகரங்களுக்கான முன்னெடுப்பு திட்ட ஆராய்ச்சி நிபுணர் மெகபூப் ரஹ்மான், ஆலோசகர் கன்ஹூ பிரதான், ஆராய்ச்சி உதவியாளர்கள் அனன்யா சிங், அஸ்வதி ஆகியோர் பங்கேற்று, மாநகராட்சி அலுவலர்கள், தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம், சிப்காட் அதிகாரிகள், தொழிற்சங்கங்கள், வார்டு கவுன்சிலர்கள் ஆகியோரை தனித்தனியாக சந்தித்து கருத்துகள் கேட்டறியப்பட்டன.
குறிப்பாக மாநகராட்சியின் குடிநீர், நீர்வடிகால், கழிவுநீர், திடக்கழிவு மேலாண்மை, பாதாள சாக்கடை திட்டம் உள்ளிட்டவை குறித்தும், அடுத்த, 25 ஆண்டுகளில் செய்ய வேண்டிய பணிகள் பற்றியும் கேட்டறிந்தனர்.
இதில், கவுன்சிலர்களான மாநகர துணை மேயர் ஆனந்தய்யா, பொது சுகாதார குழு தலைவர் மாதேஸ்வரன், கவுன்சிலர் சசிதேவ் உட்பட பலர், நிதி ஆயோக் அதிகாரிகளிடம், பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து பேசியதாவது:
நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு, மிகப்பெரிய பங்களிப்பை வழங்கி வரும் ஓசூரில், அதற்கேற்ப கட்டமைப்பு, போக்குவரத்து வசதி இல்லை. ஓசூர் – ஜோலார்பேட்டை இடையே ரயில் போக்குவரத்து சேவை இல்லாததால், தொழிலாளர்கள், தொழில்முனைவோருக்கு கடும் சிரமம் ஏற்படுகிறது.
அதனால், 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நிலுவையில் உள்ள ஓசூர் – சென்னை இடையே நேரடி ரயில் போக்குவரத்து சேவையை ஏற்படுத்த வேண்டும். பெங்களூரு, சென்னை, கோவை போன்ற நகரங்கள் வளர்ந்து விட்டன. இதற்கு மேல் அதற்கான வளர்ச்சி இருக்காது.
ஆனால், ஓசூர் அதுபோன்று இல்லை. தினமும் வளர்ந்து வருகிறது. அதற்கு ஏற்றாற்போல் விமான சேவை வசதி இல்லை. அதனால், பெங்களூரு சென்று அங்கிருந்து பிற மாநிலங்கள், நாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டியுள்ளது. ஆனால், போக்குவரத்து நெரிசலால் பெங்களூரு விமான நிலையம் செல்ல, பல மணி நேரமாகிறது.
எனவே தொழில் வளர்ச்சி, ஏற்றுமதி, எதிர்கால பொருளாதார வாய்ப்புகளை கருத்தில் கொண்டு, ஓசூரில் விமான நிலையம் அமைக்க வேண்டும். பெங்களூரு – ஓசூர் இடையே தொழிலாளர்கள் பயன்பெறும் வகையில், மெட்ரோ ரயில் சேவையை கொண்டு வர மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
ஓசூரில் குடிநீர் பிரச்னை உள்ளதால், ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தை விரிவுப்படுத்த வேண்டும். தொழில் நிறுவனங்களின் சமூக பொறுப்புணர்வு நிதி, உள்ளூர் மக்களுக்கு பயன்பட வேண்டும். சிப்காட் தொழிற்சாலைகளுக்கு பொது கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு மற்றும் மறுசுழற்சி நிலையம் அமைக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் பேசினர்.
அனைவரின் கருத்துகளை கேட்டறிந்த நிதி ஆயோக் அதிகாரிகள், மத்திய அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்வதாக தெரிவித்தனர்.