அந்துமணி பதில்கள் – 13.11.2026

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ADDED : நவ 12, 2026 10:30 PM
வி.பாலாஜி, சென்னை:
முதல்வர் விஜயால் சில தினங்களுக்கு முன் துவங்கப்பட்ட ‘ஏரி’ வலைதளம், தமிழகத்தில் உள்ள நீர்நிலைகளை தன்னார்வலர்கள் மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்கள் புனரமைப்பதற்கான செயல்பாடுகளை அரசு துறை, 15 நாட்களில் அனுமதி வழங்கும் நடைமுறையை ஏற்படுத்தி, இதுவரை எந்த அரசும் செய்யாத மகத்தான சாதனையை அரங்கேற்றியுள்ளாரே?
தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் புதிய உத்வேகத்துடன் செயல்படும். மக்களும் தங்கள் ஊர் ஏரி, குளங்கள், ஊரணிகளை தாங்களே புனரமைத்துக் கொள்வர். மழைநீரும் வீணடிக்கப்படாமல் பாதுகாக்கப்படும். ஊருக்குள் வெள்ளமும் வராமல் தடுக்கப்படும். ஆற்று நீரும் கடைமடை வரை சென்று விவசாயம் செழிக்கும். உலக வங்கியின் நீர் வளத்துறை இயக்குநர் சரோஜ்குமார் ஜா என்பவர், மத்திய அரசின் ஜல் ஜீவன் திட்டத்தின் வாயிலாக இந்தியாவின் நீர் மேலாண்மை உலகுக்கு முன்னுதாரணமாக திகழ்வதாக கூறியுள்ளாரே!
க.மாணிக்கம், திருநெல்வேலி:
‘த.வெ.க., ஆட்சி நிர்வாகம், ‘கோமா’வில் உள்ளது’ என, தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் கூறியிருப்பது குறித்து?
தானும், தன் கட்சியும் கோமாவில் உள்ளதை மக்கள் உணர்ந்து விடுவரே என்ற பயத்தில், தினசரி ஏதேனும் அறிக்கை விட்டு கொண்டிருக்கிறார் ஸ்டாலின்!
வி.கணேஷ், பாலக்காடு:
டிராக்டர் விற்பனை உலகளவில் சரிந்தாலும் இந்தியாவில் அதிகரித்துள்ளது என, இத்தாலி நாட்டு வேளாண் இயந்திர கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளதே?
இந்தியாவில் வேளாண்மை செழித்து வளர்கிறது என்பதற்கு, இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு. படித்த இளைஞர்கள் பலர் தங்களது ஐ.டி., வேலையை விட்டு விட்டு, வேளாண்மையில் ஈடுபடுவதை பார்க்கிறோமே!
க.மைதிலி, மும்பை:
‘நேருக்கு நேர் சந்திக்கும் சூழ்நிலை வரும்போது, பிரதமர் மோடி சம்பிர தாயத்துக்கு வணக்கம் சொல்லி விட்டு, என் கண்களை பார்க்காமல் திரும்பிக் கொள்வார்’ என, தன் சுயசரிதையில் சோனியா கூறியிருப்பது குறித்து?
ஆமாம்... ‘சந்திரமுகியாக மாறும் சோனியாவை பார்’ என்று மோடியின், ‘மைண்ட் வாய்ஸ்’ கூறுமாம்; அதனால், அவர் சோனியாவின் கண்களை பார்க்க மாட்டாராம்... நம்பும்படியாகவா உள்ளது மைதிலி?
ச.அஸ்வின், ஈரோடு:
டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை, கட்டாய பணியிட மாற்றம் என, புதிய விதிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதே?
‘தமிழக வரலாற்றில் முதன்முறையாக...’ என, உரக்க கூற வேண்டும் போல் உள்ளதா அஸ்வின்... இனி டாஸ்மாக் ஊழியர்களின் கொட்டம் அடங்கும்!
ச.மீனாட்சி, சேலம்:
தமிழகத்தில் உள்ள எல்லைக்கற்களில், தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி எழுத்துக்கள் இடம் பெறுவது பற்றி?
நல்லது தானே! பிற மாநிலங்களிலிருந்து தமிழகத்திற்கு வரும் ஓட்டுநர்களும், பயணியரும் படித்துப் பார்த்து, தாங்கள் செல்லும் சாலை வழியை அறிந்து கொள்ள வேண்டாமா? ஆனால், இதிலும் வழக்கம் போல், ம.தி.மு.க., வைகோ அரசியல் செய்கிறார்... போராட்டம் நடத்தப் போகிறாராமே!