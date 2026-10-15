அந்துமணி பதில்கள் – 16.10.2026

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ADDED : அக் 15, 2026 10:54 PM
சே.ஸ்வாதி, சென்னை:
கல்வி நிதியான, 5,000 கோடி ரூபாயை விடுவிக்க வேண்டும் என்று பிரதமரிடம் முதல்வர் விஜய் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது குறித்து?
அதற்கு தமிழக கல்வி துறையும், முதல்வரும், மத்திய கல்வித்துறை செயல்படுத்த பரிந்துரைக்கும் திட்டங்களை தமிழகத்தில் அமல்படுத்துவது குறித்து பரிசீலிக்க வேண்டும்.
கார்ட்டூன்
டி.ஜெயா, கோவை:
விஜய்க்கு பொதுமக்களிடமிருந்து வரும் கை தட்டல் உற்சாகத்தை பார்த்து, பிரதமர் மோடி என்ன நினைத்திருப்பார்?
‘சபாஷ் சரியான போட்டி, இவரே எனக்கேற்ற ஜோடி’ என மகிழ்ந்திருப்பார் ஜெயா!
எஸ்.சுதர்ஷன், சென்னை:
‘வி.சி.க.,வால் தான் த.வெ.க., இரு தொகுதிகளிலும் இடைத்தேர்தலில் ஜெயித்தது’ என்று, வி.சி.க., திருமாவளவன் கூறுவது பற்றி?
தி.மு.க., ‘மே மாத சட்டசபை தேர்தலில், கூட்டணியோடு சேர்ந்து எங்களுக்கு கிடைத்த ஓட்டுக்கும்; தற்போது நடந்த இடைத்தேர்தலில் கிடைத்துள்ள ஓட்டுக்கும் இடையே, வெறும், 6,000 ஓட்டு தான் வித்தியாசம்; கூட்டணிகளால் பெரிய லாபம் இல்லை’ என்று பேசி வருகிறது. காங்., முஸ்லிம் கட்சிகள், கம்யூ., கட்சிகள் என, பல கட்சி கூட்டணியில் தானே திருமாவளவனும் இருந்தார்... அப்படியெனில், அவர் கட்சிக்கு எவ்வளவு ஓட்டு கிடைத்திருக்கும் என்று யோசியுங்கள்.
திருமாவளவன், தன் பாட்டுக்கு ஜோக் அடித்து விட்டு போகிறார். காசா, பணமா... ஜாலியாக ரசித்து விட்டு போங்கள் சுதர்ஷன்!
க.கனிமொழி, காரைக்கால்:
‘குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடும் சிறார்களை நல்வழிப்படுத்துவதே சிறந்த தீர்வு’ என்று, உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி, சூர்யகாந்த் கருத்து தெரிவித்துள்ளாரே?
உரிய நேரத்தில் சிறுவர்களை பராமரித்து, பாதுகாக்க தவறுவதால் தான் குற்ற செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர் எனவும் கூறுகிறார் தலைமை நீதிபதி. பெற்றோர் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும்.
கார்ட்டூன்
டி.சேதுபதி, சேலம்:
‘டில்லியே சிறைச்சாலையாக மாறிவிட்டது’ என்று, காங்., ராகுல் குற்றஞ்சாட்டுகிறாரே?
அப்படியெனில், போராடும் தன்னைப் போன்றவர்கள் எல்லாம், குற்றவாளிகள் என்று சொல்லாமல் சொல்கிறாரோ!
வெ.வெண்பா, மதுராந்தகம்:
குழந்தைகள் தினத்தன்று, ‘கேக்’ வழங்க அரசு முடிவு செய்ததற்கு பதிலாக, கோவில்பட்டி கடலைமிட்டாய் வழங்கலாமே?
நல்ல யோசனை தான். எதை கொடுத்தாலும் தரமானதாக கொடுக்கட்டும்.