அந்துமணி பதில்கள் – 31.10.2026

UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 08:32 PM
அ.மயில்சாமி, கோவை:
மூத்த குடிமக்களுக்கு சிறந்த சுகாதாரம் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் புதிய சட்டம் கேரளாவில் கொண்டு வரப்படுவது பற்றி?
மிக அவசியமான திட்டம் இது. மற்ற மாநிலங்களும் கட்டாயமாக பின்பற்றலாம்; மூத்த குடிமக்கள், நிம்மதி பெருமூச்சு விடுவர்.
நடேஷ் கன்னா, கல்லிடைக்குறிச்சி:
துபாயில், 24 கேரட் தங்கத்தில் நடைபாதை அமைக்கப்படுவது பற்றி?
நம்மூரில் இப்படி அமைத்தால், நகைச்சுவை நடிகர், வடிவேலுவின், ‘கிணத்தை காணோம்’ கதையாக, அடுத்த நாள் நடைபாதையே இருக்காதே!
ஆர்.ஆனந்தி, பழனி:
குற்றவாளிகள் என்று தெரிந்தும் ஜாமினில் வெளியே விடுவதால் தானே மீண்டும் குற்றங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது?
நீதிமன்றங்கள் விரைவாக நடவடிக்கை எடுத்து, விசாரணையை வேகப்படுத்தி குற்றம் என நிரூபித்தால், இந்த ஜாமின் மனுக்கள் குறையும். மேலும் தண்டனைகளையும் தீவிரப்படுத்தி, அவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டால் தான் குற்றம் குறையும். இல்லையெனில், ‘தியாகிகள்’ என்ற பட்டத்துடன், ரவடிகள் தான் அதிகரிப்பர்.
எம்.பி.தினேஷ், இடையார் பாளையம்:
புழல் சிறையில் அன்பில் மகேைஷ சந்தித்த உதயநிதி, கோபமாய் வெளியே வர காரணம் என்னவாக இருக்கும்?
உள்ளே என்ன, ‘ரவுசு’ செய்து, என்ன வாங்கிக் கட்டிக் கொண்டாரோ பாவம்... நாம் வேறு அதை கிளற வேண்டாம் தினேஷ்!
எஸ்.கோகிலா, மதுரை:
‘எல்லாருமே எம்.ஜி.ஆர்., விஜய் போல் ஆகி விட முடியாது’ என்கிறாரே தி.மு.க.,வை சேர்ந்த துரைமுருகன்?
அவரின் இந்த தள்ளாத வயதில், அவர் கவலை அவருக்கு... சில பல, ‘கம்பி’கள் கண்ணில் வந்து போகிறதோ என்னவோ!
பெ.பொன்ராஜ், மதுரை:
சீன ஆக்கிரமிப்பு குறித்து, காங்கிரஸ் தவறாக வீடியோ வெளியிட்டு, நாட்டுக்கு எதிராக மீண்டும் ஒரு தகவலை பதிவு செய்துள்ளதே?
‘வினாச காலே விபரீத புத்தி’ என்பது போல தங்கள் கட்சியின் அழிவுக்கு அவர்களே வழி செய்து கொள்கின்றனர்.
ஜெ.ஜெயா, அரியலுார்:
‘கரூரிலேயே விஜய் கதையை முடித்து இருந்தால் இந்த நிலை வந்திருக்குமா...’ என, தி.மு.க., பிரமுகர் ஒருவர் கோஷம் எழுப்பி இருக்கிறாரே?
இப்படிப்பட்ட அபாயகரமான பேச்சை, தி.மு.க.,வினர் நிறுத்தாவிட்டால், இளைஞர்கள் மிக வேகமாக செயலாற்றி, கட்சியே இல்லாமல் செய்து விடுவர். கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலின் இதை, வேகமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும்!