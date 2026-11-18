கட்டட உயர வரம்பு தளர்வில் புதிய சலுகை வீட்டு வசதி துறை உத்தரவு
கட்டட உயர வரம்பு தளர்வில் புதிய சலுகை வீட்டு வசதி துறை உத்தரவு
UPDATED : நவ 18, 2026 08:52 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:52 PM
சென்னை: ‘அடுக்குமாடி கட்டடங்களுக்கான, உயர வரம்பு தளர்வு சலுகையை, ஏற்கனவே அனுமதி பெற்ற கட்டடங்களுக்கும் அமல்படுத்தலாம்’ என, வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில், ஐந்து மாடி அளவிலான அடுக்குமாடி கட்டடங்கள் கட்டும் போது, அவற்றின் உயரம், 60 அடியாக இருக்க வேண்டும் என்ற வரம்பை தளர்த்தும்படி, கட்டுமானத் துறையினர் கோரிக்கை விடுத்தனர். அதை ஏற்று, அந்த வகை கட்டடங்களின் உயர வரம்பு, 64 அடியாக உயர்த்தப்பட்டது.
புதிதாக வழங்கப்படும் கட்டட அனுமதிக்கு மட்டுமே, இச்சலுகை கிடைக்கும் என்று கூறப்பட்டது. இந்நிலையில், இது தொடர்பாக, வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி துறை செயலர் கிர்லோஷ்குமார், சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சி குழுமமான சி.எம்.டி.ஏ., உறுப்பினர் செயலர், நகர், ஊரமைப்பு துறையான டி.டி.சி.பி., இயக்குனர் ஆகியோருக்கு எழுதிய கடிதம்:
ஐந்து மாடி அளவிலான கட்டடங்களுக்கான உயர வரம்பு, 64 அடியாக கடைபிடிக்கப்படும். ஏற்கனவே, கட்டுமான திட்ட அனுமதி பெற்று, பணிகள் தொடங்கிய கட்டடங்களுக்கும், இந்த சலுகையை வழங்கலாம். அக்., 26ம் தேதிக்கு முன், திட்ட அனுமதி பெற்றவர்களுக்கு, இந்த உயர வரம்பு சலுகை வழங்கப்படும்.
கட்டட வரைபடத்தில், திருத்தம் எதுவும் செய்யாமல், இந்த சலுகையை வழங்கலாம். கட்டடத்தின் பரப்பளவு போன்ற விஷயங்களில், எவ்வித மாற்றமும் இல்லாமல், இந்த வாய்ப்பை வழங்கலாம். இதை பயன்படுத்தி, வேறு விதிமீறல்களை அனுமதிக்காமல் அமல்படுத்தலாம்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.