கூட்டுறவு சங்கங்களில் வீட்டு கடன் உச்சவரம்பு உயர்வு
கூட்டுறவு சங்கங்களில் வீட்டு கடன் உச்சவரம்பு உயர்வு
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 08:36 PM
சென்னை: நகர கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில், வீடு கட்ட மற்றும் வீட்டு அடமான கடனுக்கான தனிநபர் கடன் உச்சவரம்பு, 1 கோடி ரூபாயாக உயர்த்தப் பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில், கூட்டுறவு துறையின் கீழ் செயல்படும் கூட்டுறவு வங்கிகள், கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில், பயிர் கடன், நகை கடன் என, பல பிரிவுகளில் கடன்கள் வழங்கப்படுகின்றன.
நகர கூட்டுறவு கடன் சங் கங்களில், வீடு கட்ட மற்றும் வீட்டு அடமான கடன் பிரிவில், தனி நபருக்கு அதிகபட்சம் 30 லட்சம் ரூபாய் வரை கடன் வழங்கப்படுகிறது. தற்போது, நகரமயமாக்கல் காரணமாக, பெரு நகரங்களுக்கு அருகில் உள்ள புறநகர் பகுதிகளில், வீட்டு வசதி திட்டங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன.
அவற்றின் விலையும் அதிகம். தேசிய மற்றும் தனியார் வணிக வங்கிகளில் வீடுகள் வாங்க, அதன் மதிப்பில் அதிக தொகையை கடன் வழங்கு கின்றன. அந்த வங்கிகளில் கடன் வாங்க, வாடிக்கையாளர்கள் முன்னுரிமை தருகின்றனர்.
எனவே, வணிக வங்கிகளுக்கு இணையாக வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்க, நகர கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில், வீடு கட்ட மற்றும் வீட்டு அடமான கடனுக்கான உச்ச வரம்பை உயர்த்தி, கூட்டுறவு துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
அதன்படி, 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வைப்பு தொகை நிலுவை வைத்துள்ள நகர கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில், தனி நபருக்கான கடன் உச்சவரம்பு 1 கோடி ரூபாயாகவும், 100 கோடி ரூபாய்க்கு குறைவாக வைப்பு தொகை நிலுவை உள்ள சங்கங்களில் கடன் உச்சவரம்பு 60 லட்சம் ரூபாயாகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
கடனை திருப்பி செலுத்த, 20 ஆண்டுகள் வரை கால அளவு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.