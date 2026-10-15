மசூதியை காரணம் காட்டி ஆர்.எஸ்.எஸ்., பேரணிக்கு எப்படி அனுமதி மறுப்பீர்கள்? ஐகோர்ட் கேள்வி
மசூதியை காரணம் காட்டி ஆர்.எஸ்.எஸ்., பேரணிக்கு எப்படி அனுமதி மறுப்பீர்கள்? ஐகோர்ட் கேள்வி
UPDATED : அக் 15, 2026 10:00 PM
ADDED : அக் 15, 2026 09:58 PM
சென்னை: ‘மசூதிகள் உள்ளிட்ட மத வழிபாட்டு தலங்களை காரணம் காட்டி, ஆர்.எஸ்.எஸ்., பேரணிக்கு எப்படி அனுமதி மறுக்க முடியும்’ என, காவல் துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
தமிழகம் முழுதும் ஆர்.எஸ்.எஸ்., பேரணிக்கு அனுமதி அளிக்க உத்தரவிட கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், ஆர்.எஸ்.எஸ்., அமைப்பின் மாநில செயலர் ஜெகதீசன் என்பவர் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், மனுதாரர் தரப்பை, மாநில தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஆர்.ஜான் சத்யனுடன் பேச்சு நடத்தும்படி உத்தரவிட்டது.
அதன்படி, நேற்று முன் தினம் மாலை பேச்சு நடத்தப்பட்ட நிலையில், இந்த மனு, நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன் முன், நேற்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது காவல் துறை தரப்பில் வாதிடப்பட்டதாவது:
வட மாவட்டங்களில் அணிவகுப்பை, அக்., 25ம் தேதியும், தென் மாவட்டங்களில் அணிவகுப்பை நவ., 1ம் தேதியும் நடத்த முடிவெடுக்கப்பட்டு உள்ளது. மாநிலம் முழுதும் 128 இடங்களில் அணிவகுப்புக்கு அனுமதி கோரிய நிலையில், 58 இடங்களில் உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை. அணிவகுப்புக்கு அனுமதி கோரிய வழித்தடங்களில், மசூதிகள் உள்ளிட்ட வழிபாட்டுத் தலங்கள் அமைந்துள்ளதால், சட்டம்- ஒழுங்கை கருத்தில் கொண்டு அனுமதி அளிக்கப்படவில்லை.
இவ்வாறு விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதி, ‘மசூதிகள் உள்ளிட்ட வழிபாட்டு தலங்களை காரணம் காட்டி, ஆர்.எஸ்.எஸ்., அணிவகுப்புக்கு எப்படி அனுமதி மறுக்க முடியும்; ஆர்.எஸ்.எஸ்., அணிவகுப்புக்கு எத்தனை முஸ்லிம்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்; அவர்களை தவறாக சித்தரிக்க வேண்டாம்’ என அறிவுறுத்தினார்.
இதையடுத்து, ‘எந்தெந்த இடங்களில், எத்தனை பேருடன் அணிவகுப்பு நடத்தப்பட உள்ளது என்பது உள்ளிட்ட விபரங்களை, காவல் துறையிடம் ஆர்.எஸ்.எஸ்., அமைப்பினர் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதுதொடர்பாக, உயர் நீதிமன்றம் ஏற்கனவே வகுத்துள்ள விதிமுறைகளை கண்டிப்புடன் பின்பற்றுவதாக, ஆர்.எஸ்.எஸ்., உத்தரவாதம் அளிக்க வேண்டும்’ என, நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.