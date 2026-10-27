இல்லாத மின்சாரத்தை மக்களுக்கு எப்படி இலவசமாக கொடுப்பீர்கள்; சீமான் கேள்வி
இல்லாத மின்சாரத்தை மக்களுக்கு எப்படி இலவசமாக கொடுப்பீர்கள்; சீமான் கேள்வி
ADDED : அக் 27, 2026 07:38 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:38 PM
சிவகங்கையில் அவர் அளித்த பேட்டி:
அரிசி, பால், பருப்பு, சர்க்கரை விலைகள் ஏறிவிட்டது. மின்கட்டணம் பலமடங்கு ஏறிவிட்டது. 20 ரூபாய் ஒரு யூனிட்டுக்கு வாங்கினவரே, இரு மடங்கு, மும்மடங்கு கட்டணத்தை உயர்த்திவிட்டு போய்விட்டார்.
இப்போது நீங்கள் (தவெக அரசு) 35 ரூபாய்க்கு வாங்கினீர்கள் என்றால் நிலைமை என்னாகும்? கட்டணத்தை உயர்த்துவீர்கள். என்னதான் நீங்கள் உயர்த்தினாலும் பற்றாக்குறை வரும்.
மின்சாரமே இல்லாத ஊரில் இலவச மின்சாரம் தருவேன் என்று கூறுவது பைத்தியக்காரத்தனமா? இல்லையா? 8 மணி நேரம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மின் தடையை அரசு அறிவித்திருக்கிறதா? இல்லையா?
8 மணி நேரம் மின்சாரம் தராத போது, இலவச மின்சாரம் தருவேன் என்று கூறுவது ஏமாற்றுதல். ஆவினை தான் ஒழித்து விட்டீர்கள். அதில் கிடைக்கும் வருவாய் நின்று போனதே. கர்நாடகாவில் இருந்து நந்தினி, ஆந்திராவில் இருந்து திருமலை, குஜராத்தில் இருந்து அமுல் ஆகிய இடங்களில் இருந்து பாலை எடுத்துக் கொண்டு ஆவினை மூடிவிட்டீர்கள்.
இவ்வாறு சீமான் பேட்டியளித்தார்.