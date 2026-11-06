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சிகிச்சையில் இருக்கும் தவெக எம்எல்ஏ விஎஸ்பாபு எப்படி இருக்கிறார்; அமைச்சர் அருண்ராஜ் பதில்

சிகிச்சையில் இருக்கும் தவெக எம்எல்ஏ விஎஸ்பாபு எப்படி இருக்கிறார்; அமைச்சர் அருண்ராஜ் பதில்

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ADDED : நவ 06, 2026 01:20 PM

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ADDED : நவ 06, 2026 01:20 PM

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-நமது நிருபர்-

கொளத்தூர் தொகுதி தவெக எம்எல்ஏவான வி.எஸ்.பாபு, சுவாசக் கோளாறு காரணமாக, கடந்த செப்.,9ம் தேதி, சென்னை அமைந்தகரையில் உள்ள பிரபல தனியார் மருத்துவமனையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அவருக்கு டாக்டர்கள் குழுவினர் தொடர்ந்து சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர். அவர் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டதாகவும் பல தகவல்கள் பரவின.

அமைச்சர் அருண்ராஜ் நிருபர்களிடம் கூறுகையில், ''தவெக எம்எல்ஏ வி.எஸ்.பாபு தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் இருக்கிறார்; டாக்டர்கள் தொடர்ந்து சிகிச்சையை கண்காணித்து வருகிறார்கள்; கூடிய விரைவில் அவரது உடல்நிலை குறித்த அப்டேட் கொடுக்கிறோம்'' என்றார்.

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