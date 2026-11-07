கோவில் மாடுகள் எத்தனை? பட்டியல் கேட்கிறது அறநிலையத்துறை
கோவில் மாடுகள் எத்தனை? பட்டியல் கேட்கிறது அறநிலையத்துறை
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 06:02 PM
சென்னை: ‘கோவில்களில் பராமரிக்கப்பட்டு வரும் பசுக்கள், காளைகள் மற்றும் கன்றுகள் உள்ளிட்ட, கால்நடைகளின் எண்ணிக்கை குறித்த பட்டியலை, வரும் 10ம் தேதிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்’ என, மண்டல இணை மற்றும் உதவி ஆணையர்களுக்கு ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறை உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
அதன் விபரம்:
அறநிலையத் துறை நிர்வகிக்கும் கோவில்களில், அன்றாட வழிபாட்டு தேவைகள் மற்றும் அபிஷேகங்களுக்கு தேவையான எண்ணிக்கையை தாண்டி, அதிக அளவில் கால்நடைகள் பராமரிக்கப் பட்டு வருகின்றன.
இவ்வாறு, உபரியாக உள்ள பசுக்கள், காளைகள் மற்றும் கன்றுகளை உரிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி, பாதுகாப்பான கோசாலைகளுக்கு அனுப்பி வைத்து, முறையாக பராமரிக்க நடவடிக்கை எடுக்க உத்தேசிக்கப்பட்டு உள்ளது.
இதை தொடர்ந்து, ஒவ்வொரு மண்டலத்திற்கும் உட்பட்ட கோவில்களில், தற்போது பராமரிக்கப்பட்டு வரும் மொத்த கால்நடைகளின் எண்ணிக்கை, அதில் வழிபாட்டிற்கு போக உபரியாக இருக்கும் மாடுகள் எத்தனை என்பது குறித்த தெளிவான விபரங்களை, இனவாரியாக தொகுத்து, கோவில் வாரியாக வரும் 10-ம் தேதிக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.