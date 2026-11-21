UPDATED : நவ 21, 2026 08:05 PM
ADDED : நவ 21, 2026 08:05 PM
சென்னை: தமிழகத்தில், 4 லட்சம் சிறுமியர் உட்பட, நாடு முழுதும் ஒரு கோடி சிறுமியருக்கு, ஹெச்.பி.வி., எனப்படும், கருப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது.
நாடு முழுதும் உள்ள, 14 வயதுடைய சிறுமியருக்கு, கருப்பை வாய் புற்றுநோயை தடுக்கும், ஹெச்.பி.வி., தடுப்பூசி போடும் திட்டத்தை, கடந்த பிப்ரவரியில் பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார். கடந்த ஒன்பது மாதங்களில், ஒரு கோடி டோஸ்க்கு மேல் தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது.
குஜராத், உத்தர பிரதேசம், ஆந்திரா, மிசோரம், மத்திய பிரதேசம், பீஹார் ஆகிய மாநிலங்களில், 100 சதவீதம் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் 76.12 சதவீதம் என, 4 லட்சம் சிறுமியருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து, தமிழக பொது சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘கருப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி போடுவதில், தமிழகம் பின்னடவை சந்திக்கவில்லை. அதேநேரம், தொடர் விழிப்புணர்வு வாயிலாக, 4 லட்சம் பேருக்கு போட்டுள்ளோம். மற்றவர்களுக்கும் விரைந்து போடப்படும்’ என்றனர்.