பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய மனித உரிமைகள் ஆணையம் உத்தரவு
பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய மனித உரிமைகள் ஆணையம் உத்தரவு
UPDATED : அக் 27, 2026 08:48 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:44 PM
சென்னை: ‘பணியிடங்கள் மற்றும் பொது இடங்களில், பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும்’ என, மத்திய அமைச்சகங்களின் செயலர்கள், ரயில்வே வாரிய தலைவர் மற்றும் அனைத்து மாநில தலைமைச் செயலர்களுக்கு, தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
மாநில தலைமைச் செயலர்களுக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில், தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் கூறியிருப்பதாவது:
நாட்டில் பெண்களின் உரிமையை பாதுகாக்க, கடுமையான சட்டங்கள் அமலில் இருந்தாலும், பணியிடங்களிலும், பொது இடங்களிலும், அவர்களுக்கான பாதுகாப்பு, பெரும் கவலையளிக்கும் வகையில் உள்ளது. நம் நாட்டில் சமீபத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட, காலமுறை தொழிலாளர் பங்களிப்பு ஆய்வின்படி, 2026 செப்டம்பரில் பெண் தொழிலாளர்களின் பங்களிப்பு, 34.6 சதவீதமாக இருந்தது.
அதேநேரம், தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகத்தின், 2026-ம் ஆண்டு அறிக்கையின்படி, பெண்களுக்கு எதிராக பதிவு செய்யப்பட்ட, குற்ற வழக்குகளின் எண்ணிக்கை, 4.4 லட்சத்தை எட்டியுள்ளது.
இந்த புள்ளி விபரங்கள், பெண்கள் சுதந்திரமாகவும், பாதுகாப்பாகவும் நடமாடுவதில், இன்றும் நீடிக்கும் பெரும் சவால்களை தெளிவாகக் காட்டுகின்றன. அரசியலமைப்பு சட்டம், பெண்களுக்கு வழங்கியுள்ள நீதி மற்றும் சம வாய்ப்புகளை, முழுமையாக உறுதிப்படுத்த, அவர்களின் பாதுகாப்பே முதன்மையானது. எனவே, பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய, ஒருங்கிணைந்த மற்றும் தொடர்ச்சியான அவசர நடவடிக்கைகள் தேவைப்படுகின்றன.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.