சிவில் சர்வீசஸ் தேர்வில் மனிதநேய அறக்கட்டளை மாணவர்கள் சாதனை
சிவில் சர்வீசஸ் தேர்வில் மனிதநேய அறக்கட்டளை மாணவர்கள் சாதனை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:44 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:33 PM
சென்னை: சிவில் சர்வீசஸ் முதன்மைத் தேர்வில், மனிதநேய அறக்கட்டளை மாணவர்கள் 94 பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். நேர்முகத் தேர்வுக்கு தகுதி பெற்ற தேர்வர்களுக்கு, அறக்கட்டளை சார்பில் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட உள்ளன.
மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் எனும் யு,பி.எஸ்.சி., கடந்த பிப்ரவரியில், ஐ.ஏ.எஸ்., – ஐ.பி.எஸ்., உள்ளிட்ட சிவில் சர்வீசஸ் பதவிகளில், 933 காலிப் பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டது.
முதல்நிலைத் தேர்வு, கடந்த மே 24ல் நடந்தது. இதில், முதன்மைத் தேர்வுக்கு தகுதி பெற்ற 349 தேர்வர்களுக்கு, சைதை துரைசாமியின், மனிதநேயம் ஐ.ஏ.எஸ்., கட்டணமில்லா கல்வியகம் சார்பில், தலா 15,000 ரூபாய் கல்வித் உதவித் தொகை, கடந்த ஜூலை 12ம் தேதி வழங்கப்பட்டது.
அதைத் தொடர்ந்து, ஆகஸ்ட் மாதம் முதன்மைத் தேர்வு நடந்தது. இதில், மனிதநேய கல்வியகத்தில் பயிற்சி பெற்ற, 55 மாணவர்; 39 மாணவியர் என, 94 பேர் தேர்ச்சி பெற்று, நேர்முகத் தேர்வுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளனர். அவர்களுக்கு, மனிதநேய அறக்கட்டளை சார்பாக, கட்டணமில்லா நேர்முகத் தேர்வு பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட உள்ளன.
பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள விரும்பும் தேர்வர்கள், சி.ஐ.டி.,நகரில் உள்ள பயிற்சி மையத்தில் நேரடியாகவும், www.mntfreeias.com என்ற இணையதளத்திலும் விண்ணப்பிக்கலாம் என, மனித நேய அறக்கட்டளை நிறுவனர் சைதை துரைசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
நேர்முகத் தேர்வு பயிற்சி பெறும் தேர்வர்களுக்கு, டில்லி சென்று வர, விமான பயணச்சீட்டு, தங்கும் இட வசதி உள்ளிட்டவை, கட்டணமின்றி வழங்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.